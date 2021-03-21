Eskişehir’den Buca’daki bir ilkokula yardım götürdüler Kucak Dolusu Hayaller çocuklara yardım etmeye devam ediyor

Kucak Dolusu Hayaller projesi ile Elif Tezanlar, İzmir Buca’daki bir ilkokulda ihtiyacı olan çocuklara sosyal medya üzerinden topladığı yardımları ihtiyacı olan çocuklara ulaştırdı.

Eskişehir’de Kucak Dolusu Hayaller adında, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım götürmeyi amaçlayan projeyi yürüten gönüllü yardım sever Elif Tezanlar, sosyal medya üzerinden topladığı kırtasiye yardımlarını İzmir Buca’daki bir ilkokula götürdü. Sosyal medyada “Troll Öğretmen” olarak da bilinen Hulusi Çakır’ın 35 kişilik sınıfına giden yardımlar, çocukların yüzünü güldürdü.

Pandemi sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle yardım etkinliği düzenleyemediklerini aktaran Tezanlar, bu dönemde de boş durmayıp, okullar açılınca ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak üzere yardım topladıklarını belirtti. Yardım severlerin olumlu tepkileriyle karşılaştıklarını ve çocukları mutlu gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu dile getiren Tezanlar, gelen diğer kırtasiye ve giyim yardımlarıyla, ilerleyen zamanlarda Şırnak, Siirt ve Van’da 5 farklı okuldaki çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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