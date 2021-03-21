Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji, Eskişehir ve çevre iller için önümüzdeki günler için kuvvetli lodos beklendiğini ve vatandaşları önlem almaları hususunda uyardı.

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahminlerde 22 Mart 2021 sabah saat 09.00 itibariyle güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına ve tam fırtına beklendiği aktarıldı. Vatandaşları kuvvetli fırtınayla birlikte oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın Eskişehir yanı sıra Bursa, Kütahya ve Bilecik gibi komşu illerde de beklendiği, akşam 21.00 saatlerinde fırtınanın etkisini azaltacağı belirtildi.

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