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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayısı artmaya devam ediyor

DHA

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayısı artmaya devam ediyor


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları 1 haftada 41,97 oranında artış gösterdi. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 1516´ya yükselirken, 3 hastanede 7´si entübe 27 hasta yoğum bakımda, 201 hasta da Covid-19 servisinde tedavi görüyor. Ayrıca Kütahya´daki vakalarda 26,19, Bilecik´te ise 32,92 oranında artış görülmesi endişe yarattı.
Sağlık Bakanlığı'nın 12-19 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 74,59 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış yeni tabloya da yansıdı. Kentte 1 haftalık süreçte koronavirüs vakaları 41,97 oranında artarak 100 bin nufusta 116,56´ya çıktı. Sağlık Bakanlığı´nın verilerine göre; Eskişehir´de bir günde 1553 kişiye test yapılırken, 195 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 97 kişi de iyileşti.
VAKA VE HASTA SAYISI YÜKSELDİ
PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı önceki hafta 953 iken bu hafta 563 kişi artışla 1516´ya yükseldi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi´nde 7´si entübe 27 hasta yoğum bakımda, 201 hasta da Covid-19 servisinde tedavi görüyor.
Son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 774 oldu. Kentte koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın mart ayından bu yana 457 bin 739 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 60 bin 202 kişi pozitif çıktı. Halen evde ve hastanede toplam 1717 kişinin tedavi edildiği kentte bugüne kadar 57 bin 711 koronavirüsü atlatarak, iyileşti.
Vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada, kentin tamamı 'düşük risk' anlamına gelen `mavi´ renkle gösterilirken, yeniden kırmızı noktalar çoğalmaya başladı. 
SOKAKLAR KALABALIK
Artan vakalara rağmen, sokaklardaki insan kalabalığı dikkat çekiyor. Özellikle trafiğe kapalı olan İkieylül, Hamamyolu ve İsmet İnönü-1 Caddeleri'nde maske zorunluluğuna uyulurken, sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlendi. Eskişehirli esnaflardan Hakan Bostancı, vakaların tedbirsizlik nedeniyle artığını belirterek, "Yeniden dükkanlar kapanacak diye endişeliyiz, herkesin tedbirlere sonuna kadar uyması gerekiyor. Sokaklar hala çok kalabalık ve kimse sosyal mesafeye uymuyor" dedi.
BİLECİK VE KÜTAHYA´DAKİ VAKALAR
Sağlık Bakanlığı´nın yayınladığı koronavirüs haritasında `yüksek´ riskli iller arasında yer alan Bilecik´te de artışlar sürdü. Önceki haftaya göre Bilecik´teki vaka oranı 32,92 oranında artarak 100 bin nufusta 114,30´a ulaştı. Kütahya´da ise 85,14 olan vaka oranı, bu hafta 26,19 oranında arttı ve 111,33 oldu. Bilecik Valisi sosyal medya hesaplarından risk haritasını paylaşarak, ev ziyaretlerine dikkat çekip, "Kontrollü normalleşme sürecini yeniden kapanma sürecine dönüştürmeyelim. Eş-dost, aile, akraba ziyaretleri, ev ziyaretleri, çevre illere veya bu illerden ziyaretler, parklarda bir araya gelmeler, öne çıkan bulaşı nedenleri olarak görülmekte olup, her ortamda, gereken tedbiri elden bırakamayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-03-22 10:00:03

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