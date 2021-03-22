Aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilde biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, takla attı. Ters dönen otomobilde Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) hayatlarını kaybederken, yaralanan sürücü Hüseyin Murat T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Eskişehir-Bursa Karayolu'nun Keskin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Murat T. yönetimindeki 32 BA 307 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, önce refüje çarptı ardından takla attı. Ters dönen otomobilde Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) hayatlarını kaybetti. Sürücü ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü T., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sürücü Hüseyin Murat T., tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-22 11:07:12



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