Veteriner hekimlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümü, kent genelinde faaliyette bulunan serbest veteriner hekimler ve hayvan barınaklarında görevli veteriner hekimlere 'PETVET ve Ev Hayvanı Kimliklendirme' ile veteriner klinikleri, poliklinikleri ve hayvan hastaneleri, veteriner tıbbi ürün temin iznine sahip işletmelere de 'EReçete & İTS, ATS Sistemleri' konularında bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Eskişehir İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantılara EskişehirBilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar, hayvan barınaklarında görevli veteriner hekimler, serbest veteriner klinikleri ve veteriner tıbbi ürün temin izinli işletmelere bağlı veteriner hekimler ile il sistem sorumluları katıldı.

Toplantıda yapılan bilgilendirmeye göre Tarım ve Orman Bakanlığının Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması yönetmeliği kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve serbest veteriner klinikleri aracılığıyla 2021 yılı içerisinde sahipli köpekler, 2022 yılı içerisinde de sahipli kedi ve gelincikler mikroçip uygulanarak kimliklendirilecek. Bu sayede evcil hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi amaçlanacak, kedi ve köpeğini sokağa atan şahıslara da idari para cezası uygulanacak.

Toplantıda ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu PETVET veri tabanlı kayıt sistemi ile tüm sahipli kedi köpekler veri tabanına kaydedilerek; başta kuduz hastalığı olmak üzere zoonoz kaynaklı (hayvandan insana geçen) hastalıkların kontrol altına alınmasına değinildi. Bu uygulama ile sahipli kedi ve köpeklere pasaport düzenlenirken bu pasaporta sahip bilgileri, sahip değişiklikleri, aşılamaları ile cerrahi müdahaleleri gibi bilgiler işlenebilecek.

Ereçete & İTS, ATS sistemlerinin uygulamaları ile ilgili olarak da veteriner hekimlerin sahada karşılaştıkları sorunların da görüşüldüğü toplantılar, karşılıklı soru cevaplardan sonra sona erdi.

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