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ESBEM sanayicinin takdirini kazandı ESBEM 45 günde 150 çalışanı belgelendirdi

İHA

ESBEM sanayicinin takdirini kazandı ESBEM 45 günde 150 çalışanı belgelendirdi

Sanayi sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerde belgelendirme faaliyetlerine ocak ayı itibariyle başlayan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, 45 günde 10’u aşkın firmada 150 çalışana belge verdi. .
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde 2020 yılında kurulan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş., ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecinin ardından, Aralık 2020’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) belgelendirme yetkisini alarak tüm Türkiye’de personel belgelendirme hizmeti vermeye hak kazanmıştı. TÜRKAK ve MYK sürecini başarıyla tamamlayan ve ocak ayı itibariyle metal, makine, lojistik ve plastikkimya olmak üzere; 4 ana sektör, 12 meslek dalında ve 26 alt meslek biriminde Eskişehir’deki tek yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetlerine başlayan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. 45 günde 10’u aşkın firmada çelik kaynakçı, direnç kaynak ayarcısı, köprülü vinç operatörü, CNC tezgâh işçisi, metal kesimci ve makine bakımcısı meslek dallarında belgelendirme çalışması yürüten merkez, sınavlarını başarıyla tamamlayan 150 çalışanı belgelendirdi.

“ESBEM kısa sürede adından söz ettirdi”
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinin kısa sürede adından söz ettirdiğini ifade ederek, “2019 yılı içerisinde lansmanını yaparak kamuoyuna duyurduğumuz merkezimiz, yönetim kurulu arkadaşlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. TÜRKAK ve MYK sürecini başarıyla tamamlayan merkezimiz, personel belgelendirme hizmeti vermeye hak kazanmıştı. Ocak ayı itibariyle sanayimize hizmet vermeye başlayan ve alanında Eskişehir’deki tek yetkili merkez olan merkezimiz, uzman kadrosuyla çok kısa sürede sanayicimizin takdirini kazandı. Mesleki yeterlilik belgesi almak için başvuran 10’u aşkın firmada ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlar gerçekleştirildi. Sınavları başarıyla tamamlayan 150 çalışana belgeleri teslim edildi” dedi. Başkan Küpeli, Eskişehir’deki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 4 ana sektör, 12 meslek dalında hizmet veren merkezin ilerleyen dönemde bünyesine yeni meslek dalları ilave edeceğini, sanayideki çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

“45 günde 150 çalışan belgelendirildi”
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva ise ESBEM’in kısa sürede Eskişehir sanayisinin önemli bir açığını kapattığını söyledi. Başkan Vekili Ayva, “Merkezimiz metal, makine, lojistik ve plastikkimya olmak üzere 4 ana sektörü kapsayacak şekilde, bu sektörlerle ilişkili 12 meslek dalında ve 26 alt mesleki uzmanlık alanında belgelendirme hizmeti vermektedir. Daha önce ilimizdeki sanayi kuruluşları, bu hizmeti Bursa, Ankara ve İstanbul gibi çevre şehirlerdeki kuruluşlardan almak zorunda kalıyorlardı. Sanayi kuruluşları çalışanlarını sınav yaptırmak ve belgelendirmek için uzun süre yetkili firmaları beklemek durumunda kalıyorlardı. ESBEM sayesinde saydığımız meslek dallarında Eskişehirli sanayicimizin şehir dışından hizmet almasına artık gerek kalmadı. Biz her zaman sanayicilerimizin hizmetindeyiz. Birkaç gün için yasal süreçleri tamamlayıp, firmalardaki çalışanları hemen sınava alabiliyoruz. Hizmeti sanayicimizin ayağına getirdik. Bir buçuk ay gibi kısa sürede 10’u aşkın firmada belgelendirme çalışması yaptık. 150 çalışana belgelerini teslim ettik. Bizi tercih ettikleri için firmalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu da belirtmekte fayda var merkezimiz sadece Eskişehir’e değil, çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin tamamında hizmet veriyor. Bu yıl içinde kapsam genişletmesi çalışmasına da hemen başlayacağız, mevcut belgelendirme yaptığımız meslek dallarının içine yenilerini ilave edeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaç duyduğu çok sayıdaki mesleğin sınav ve belgelendirmesini ESBEM aracılığıyla yapacağız” diye konuştu.

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