Kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi´nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. U.Ç. ve E.E. adlı 2 şüpheli, ellerinde dedektör ile arazide arama yaparken gelen ekipleri fark etti. Ormanlık alana kaçan şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı. 2 dedektör, 2 altın arama çubuğu ve 2 el feneri ile çekiç, yan keski, stetoskop ve lazer işaretleyici ele geçirildi.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-22 15:27:36



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