Çantasından çıkanlar hayrete düşürdü

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilirken, çantasından çıkanlar şaşkınlık yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şirintepe mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurma istedi. Ekiplerin GBT sorgusu yapmak istemeleri üzerine şahıs elinde bulunan çantadan çıkardığı satırı emniyet görevlilerine sallayarak kaçmak istedi. Şüpheli şahıs, olaya anında müdahale eden ekipler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Daha önce hırsızlık, gasp, yaralama, uyuşturucu gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve isminin R.G. olduğu tespit edilen şahsın yanındaki çantayı hırsızlık amacıyla taşıdığı tespit edildi. Çantada çok sayıda kesici alet, tornavida, pense, yan keski, metal murç gibi aletlerin olduğu görüldü. Ayrıca şahsın üzerinden 0,75 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güllük mahallesinde ‘Hırsızlık’, ‘Mala Zarar Verme’ ve ‘Konut Dokunulmazlığı İhlali’ suçlarının işlendiği olayın da şüphelisi olduğu tespit edilen R.G., gerekli işlemler yapılarak Adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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