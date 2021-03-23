Eskişehir ve Kütahya’ya şiddetli yağmur ve kar yağışı uyarısı

Eskişehir ve Kütahya çevresinde öğlen 12.00 ile gece yarısına kadar şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölgesi tarafından aktarılan bilgilere göre; 23 Mart 2021 Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öğlen 12.00’de başlaması beklenen yağışların gece yarısına kadar devam edebileceği, bölgede kar yağışının yanı sıra, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar olacağı düşünülüyor.

Meteoroloji ise, vatandaşlara uyarı yaparak, yağmur ve kar yağışı sebebiyle oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği belirtti.

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