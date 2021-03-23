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Korona virüsün yapamadığı yağmur yaptı Cadde ve sokaklar boşaldı, daha önce yer bulunamayan banklar, oturma yerleri boş kaldı

İHA

Korona virüsün yapamadığı yağmur yaptı Cadde ve sokaklar boşaldı, daha önce yer bulunamayan banklar, oturma yerleri boş kaldı

Korona virüs vakalarının her geçen hafta yükseldiği ve Covid19 haritasında kırmızı olan Eskişehir’de yapılan uyarılara kulak vermeden dışarıya çıkan vatandaşlar bugünkü yağmurda evlerinden çıkmayınca sokaklar, parklar boş kaldı.
Korona virüsün yapamadığı yağmur yaptı. Bazı vatandaşların tedbirsizce davranışı yüzünden Covid19 haritasında Eskişehir'in sarı rengi kırmızıya çevrilmişti. Güneş ve sıcak havanın tadını çıkartmak için dışarıya çıkanlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına pek de uymayanlar sebebi ile sokaklar, parklar, banklar dolup taşıyordur. Yetkililer tarafından defalarca yapılan uyarılara rağmen dışarıya adeta akın etmeye devam eden kalabalıklar, bugün sabahtan başlayan yağmurun ardından evlerine kapandı. Dolaysıyla hemen hemen her gün yoğun kalabalıkların gözlemlendiği İsmet İnönü, Üniversite, 2 Eylül caddeleri, Hamamyolu, Taşbaşı ve Köprübaşı bölgeleri boş kaldı. Ayrıca daha önce boş yer bulmanın pek de mümkün olmadığı parklar ve Porsuk kenarındaki banklar, Hamamyolu'ndaki oturma yerleri boşaldı.
Her gün metrelerce uzun kuyruk oluşan Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi (BİLEM) önü de bugün yağan yağmurdan nasibini alarak tenhalaştı. Bu durum, “İnsanlar hastalıktan kaçmıyor, yağmurdan kaçıyor” yorumlarına sebep oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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