ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Esnafımızın yanındayız”

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi toplantısında pandemiden dolayı esnafın zararları tartışıldı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu ve Eskişehir Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi ile istişare toplantısında bir araya geldi. Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde zorlu bir sınavdan geçiyor. Pandemi sürecinde iş dünyamız da esnafımız da bu süreçten etkilendi. Bu süreç başlamadan önce Eskişehir’den satın almanın, yerel üretici ve satıcılarla çalışmanın önemine sürekli vurgu yapıyor, kampanyalar gerçekleştiriyorduk. Geldiğimiz noktada gördük ki şehrimiz iş dünyasının büyüğünden küçüğüne birlikte hareket etmesiyle süreci daha az hasarla atlatabileceğiz. Şehrimizden satın alıp burada yeni işbirlikleri oluşturmak bugün her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki esnafımızın yanındayız” dedi.

Destek ve işbirliği şart

Korona virüse karşı amansız bir mücadele verdiğimiz bu günlerde esnafın her zamankinden çok önemli bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Er ise “Bakkalından manavına, tuhafiyecisinden sanayicisine, kamyoncusundan otobüsçüsüne kadar her kesimden esnafımızın işleri zora girdi. Bu yüzden şehrimize de sahip çıkmak adına yerel esnafımız ile iş yapmak zorundayız. Bu zor günleri desteklerle ve iş birlikleriyle aşacağız” diye konuştu.

Teşvikler artmalı

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ise yaptığı değerlendirmede pandemi nedeniyle sıkıntıları en yakından yaşayanların esnaf ve sanatkârlar olduğunu belirtti. Birsen, “Devletimizin esnaf ve sanatkârlara vermiş olduğu bazı teşvikler var. Bu teşviklerin artarak devam etmesi en büyük temennimiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.