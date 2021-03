‘‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” semineri gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Anabilim Dalının iş birliğiyle “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” semineri çevrim içi olarak düzenlendi.

Down Sendromlu bireylere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran ve Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken’in yanı sıra öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Down Sendromlu bireylerin toplumdaki yeri ve önemi vurgulandı

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesinin Down Sendromu gibi gelişimsel yetersizlik gruplarına yönelik uzun yıllardır devam eden destek hizmetleri sunduğunu belirterek, Üniversitenin destek hizmetlerinin yanında öğretmenlerin özel eğitim alanında ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriye sahip olmaları için de eğitim setleri hazırladığını ifade etti. Açılış konuşmalarının devamında sırasıyla; Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Prof. Dr. Sezgin Vuran ve Prof. Dr. İbrahim H. Diken yaptıkları konuşmalarında, Down Sendromlu bireylerin toplumdaki yerini ve önemini vurguladılar.

Farklı konularda kapsayıcı sunumlar gerçekleştirildi

Etkinlikte, Özsavunucu Grubu üyesi İrem Arslan, “Down Sendromu ve Toplumsal Katılım” konusunda kendi yaşamından örnekleri katılımcılarla paylaştı. Down Sendromu Derneği Eskişehir temsilcisi Uğur Yavuz ise Türkiye Down Sendromu Derneği’nin, Türkiye çalışmalarını dinleyicilere aktardı.

Seminerde ayrıca Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sunagül Sani Bozkurt tarafından, “Pandemi Sürecinde Down Sendromu Olan Çocuklar ve Aileleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gözde Tomris ve Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken tarafından “Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale Programı (DÖDEM)”, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Seçil Çelik tarafından ise “Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitiminde Down Sendromu Olan Öğrencilere Yönelik Stratejiler” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Seminer, tüm renklerin ve çeşitliliklerin kabul edildiği bir dünya dileğiyle sona erdi.

