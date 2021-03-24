Ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor

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Eskişehir’deki kar yağışı sebebi ile kapanan yüksek kesimlerinde bulunan mahallerin yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir il genelinde dün gece geç saatlerde başlayan kar, ilçelerdeki karayolu ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Çifteler ilçesine bağlı Arslanlı mahallesi, Mihalıççık ilçesinin Yalımkaya, Otluk, Yeşilyurt, Yayla, Karaçam, Narlı ve Sekiören mahallerinin yolları ile Tepebaşı ilçesi Çalkara, Behçediye, Tekeciler, Atalay, Tekke, Bozdağ, Hekimdağ, Tandır ve Danışmet mahalle yolları kar yağışı nedeniyle kapandı. Mahallelere ulaşım sağlanamazken, Karayolları ekiplerce karla kaplı yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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