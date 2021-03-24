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Covid-19 sayesinde sevap kazanıyor Sokağa çıkma yasağı döneminde başladığı evlere ekmek servisini yaşlıların talebi üzerine halen sürdürüyor Mihalıççık ilçesindeki fırın çalışanı Hakan Şahan; "İlçenin en ücra köylerine dahi ulaşmaya çalışıyor, günde 80-90 kilometre yol yapıyoruz" "Kapılarına kadar ekmek götürdüğümüzde çok güzel insanlar tanıdım" "Yaşlı amca ve teyzelerin hayır duası benim için çok önemli, Allah hepsinden razı olsun” "Bakkala kaç liraya ekmek veriyorsak, vatandaşa da o fiyattan veriyoruz"

İHA

Covid-19 sayesinde sevap kazanıyor Sokağa çıkma yasağı döneminde başladığı evlere ekmek servisini yaşlıların talebi üzerine halen sürdürüyor Mihalıççık ilçesindeki fırın çalışanı Hakan Şahan; "İlçenin en ücra köylerine dahi ulaşmaya çalışıyor, günde 80-90 kilometre yol yapıyoruz" "Kapılarına kadar ekmek götürdüğümüzde çok güzel insanlar tanıdım" "Yaşlı amca ve teyzelerin hayır duası benim için çok önemli, Allah hepsinden razı olsun” "Bakkala kaç liraya ekmek veriyorsak, vatandaşa da o fiyattan veriyoruz"

Eskişehir‘in Mihalıççık ilçesindeki bir fırında çalışan Hakan Şahan, Covid19 salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı döneminde başladığı ilçenin en ücra noktalarına ekmek götürme hizmetini, özellikle yaşlıların talebi üzerine halen sürdürüyor. Kapılarına kadar ekmek götürdüğünde yeni insanlar tanıma şerifine de nail olduğunu anlatan Şahan, "Yaşlı amca ve teyzelerin hayır duası benim için çok önemli, Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Salgın sebebi ile uygulanan kısıtlamalar sebebi ile başlayan ve hayatı kolaylaştıran birçok yeni hizmetler ortaya çıktı. Bunlardan biri de sokak sokak dolaşıp ekmek satan fırın işletmeleri oldu. Sosyal mesafeyi korumak adına özel izinle geçtiğimiz yıl kapı kapı ekmek satan fırın çalışanları, kontrollü normalleşmemeyle birlikte vatandaşların alışverişlerini bizzat yapması sonrası bu hizmeti sona erdirmişlerdi. Fakat Mihalıççık ilçesindeki bir fırında çalışan Hakan Şahan, özellikle yaşlı vatandaşın ricası üzerine 1 yıldır bu hizmete devam ediyor.
Markete gitmekte zorluk çeken yaşlıların kapısına kadar ekmeğini götüren Şahan’dan müşterileri çok memnun ve duacı. Sürekli müşterisi olan Hatice Turgut, memnuniyetini; “Bu ekmek hizmeti sokağa çıkma yasağında başladı. Sokağa çıkma yasağı bitikten sonrada biz yaşlılar bakkala gitmekte zorlandığımız için ricamız üzerine bu hizmeti devam ettirdi. Kapımıza kadar getiriyor ekmeğimizi, Allah razı olsun” diyerek ifade etti.

“Bu sayede çok güzel insanlar tanıdım”
Konuyla ilgili konuşan Hakan Şahan, bir senedir bugüne kadar devam eden süreci anlattı. Ricalar üzerine bu hizmeti devam ettirdiklerinin altını çizen Şahan, nüfus gözetmeksizin insanın olduğu bütün köylere ulaşmayı hedeflediğini ve bunun için çalıştığını belirtti. Hakan Şahan; “Yaklaşık 23 senedir bu ekmek işiyle uğraşıyorum. Pandemiden önce sadece bakkallara ekmek verip geri dönüyorduk. Kısıtlama döneminde evlere ekmek servisi hizmetini yaşlı amca ve teyzelerin isteği ile hala devam ettiriyorum. Sürekli gelmemi istediler, başta biraz külfetli olacağını düşündüm. Biz bu işi kar marjını düşük tutarak yapıyoruz. Bakkala kaç liraya ekmek veriyorsak, vatandaşa da o fiyattan veriyoruz. Tabii ki bir de yakıtı ekleniyor üzerine. Allah’a şükür şuan bakkallara satışımızı da yapıyoruz, yaşlılarımızın duasını da alıyoruz. Mihalıççık’ın en ücra köylerine dahi ulaşmaya çalışıyoruz. Günde yaklaşık 8090 kilometre yol yapıyoruz. Bazen ilçe sınırımızı bile aşıyoruz. Biz önceden sadece bakkallara dağıtım yaptığımızda çok insan tanıma şansımız olmuyordu. Kapılarına kadar ekmek götürdüğümüzde çok güzel insanlar tanıdım, çok ilgi gördük. Maddiyatın dışında onların ettiği bir hayır duası benim için çok önemli. Allah hepsinden razı olsun” diyerek yaptığı işi ve mutluluğunu paylaştı.

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