Soğuk havaya rağmen kaymakamlar ve savcı doğada yemleme çalışmasına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk havaya rağmen kaymakamlar ve savcı doğada yemleme çalışmasına katıldı

İHA

Soğuk havaya rağmen kaymakamlar ve savcı doğada yemleme çalışmasına katıldı

Eskişehir’in Günyüzü, Beylikova, Mihalıççık ilçe kaymakamları ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı, doğada yaban hayatı desteklemek için belirli noktalara yiyecekler bıraktı.
Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan yemleme çalışmasına, Günyüzü İlçesi Kaymakamı Burak Akeller, Beylikova İlçesi Kaymakamı Hakan Başoğlu, Mihalıççık İlçesi Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Mihalıççık İlçesi Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan ve Alpu Şefi Zeki Işın katıldı. Ekiplerle birlikte doğada soğuk havaya rağmen yemleme yapılırken, havuç ile yonca balyasının yanı sıra birçok yeşillik Yaban Koyunu Salım Sahasında yiyecek sıkıntısı olan ve önceden belirlenen noktalara dağıtıldı.
Yemleme sonunda Şef Zeki Işın tarafından etkinliğe katılan Günyüzü İlçesi Kaymakamı Burak Akeller, Hakan Başoğlu, Mehmet Buğra Katırcı ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan’a üzerinde kurumun logoları bulunan çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19 sayesinde sevap kazanıyor Sokağa çıkma yasağı döneminde başladığı evlere ekmek servisini yaşlıların talebi üzerine halen sürdürüyor Mihalıççık ilçesindeki fırın çalışanı Hakan Şahan; "İlçenin en ücra köylerine dahi ulaşmaya çalışıyor, günde 80-90 kilometre yol yapıyoruz" "Kapılarına kadar ekmek götürdüğümüzde çok güzel insanlar tanıdım" "Yaşlı amca ve teyzelerin hayır duası benim için çok önemli, Allah hepsinden razı olsun” "Bakkala kaç liraya ekmek veriyorsak, vatandaşa da o fiyattan veriyoruz"
YEREL HABERLER Covid-19 sayesinde sevap kazanıyor Sokağa çıkma ...
Ebeveynlerin yeni tercihi: Oyun terapisi Çocukların hareketlerinde hangi mesajlar saklı Çocuklar hayallerini resimlerle aktarıyor
YEREL HABERLER Ebeveynlerin yeni tercihi: Oyun terapisi Çocukların ...
Ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ...
‘‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” semineri ...
Meslektaşlarından Günyüzü Kaymakamı Akeller'e ziyaret
YEREL HABERLER Meslektaşlarından Günyüzü Kaymakamı Akeller'e ziyaret
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Esnafımızın yanındayız”
YEREL HABERLER ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Esnafımızın ...
Yağışlı hava sokak sanatçılarını durduramadı Yağmura rağmen müzik yapmaktan vazgeçmediler
YEREL HABERLER Yağışlı hava sokak sanatçılarını durduramadı Yağmura ...
Prof. Dr. Gülcan Güleç: 'Korona ruh sağlımızı bozdu'
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gülcan Güleç: 'Korona ruh sağlımızı bozdu'
Korona virüsün yapamadığı yağmur yaptı Cadde ve sokaklar boşaldı, daha önce yer bulunamayan banklar, oturma yerleri boş kaldı
YEREL HABERLER Korona virüsün yapamadığı yağmur yaptı Cadde ve ...
Eskişehir, yeni nesil `112 Acil Çağrı Merkezi´ sistemine geçti
YEREL HABERLER Eskişehir, yeni nesil `112 Acil Çağrı Merkezi´ ...
112 Acil Çağrı koordinasyon toplantısı yapıldı Acil çağrıların yarısına yakını vakaya dönüşmedi
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı koordinasyon toplantısı yapıldı Acil ...
Valiz ve çanta sektörü zor durumda Eğitime çoğunlukla uzaktan devam edilmesi, turistik seyahatlerin azalmasıyla birlikte satışlar azaldı
YEREL HABERLER Valiz ve çanta sektörü zor durumda Eğitime çoğunlukla ...
Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için ulusal şiir yarışması
YEREL HABERLER Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık ...
Polise satırla saldırdı, sabıkalı çıktı
YEREL HABERLER Polise satırla saldırdı, sabıkalı çıktı
Muhsin Çakallı vedalaştı
YEREL HABERLER Muhsin Çakallı vedalaştı
Tarımda taklit, tağşiş ürün olarak üretilen ve güvenli olmayan gübrelerin kullanımı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş; "Çiftçilerimiz seyyar olarak pazarlanan ve mahallelerinde satılan gübreleri almamalı"
YEREL HABERLER Tarımda taklit, tağşiş ürün olarak üretilen ve ...
İç ısıtan görüntü Hamamyolu’ndaki bir kafenin sandalyeleri yağmurdan korunmak isteyen sokak kedilerine sığınak oldu
YEREL HABERLER İç ısıtan görüntü Hamamyolu’ndaki bir kafenin ...
Eskişehir ve Kütahya’ya şiddetli yağmur ve kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya’ya şiddetli yağmur ve kar yağışı ...
Başkan Batır, "Kızılderililerin 'Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir' atasözünü hatırlatarak uyardı Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır: "Sezon kapalıyken avlanmak kadar yaban hayattaki havyaları doğadan koparılıp eve getirilmek de hayvan popülasyonuna zarar verir" "Doğada tavşan yavrusu bulup yalnız kalmış sanıp evinde bakmaya çalışmak, sazlıkta bulunan ördek yumurtasını alıp kuluçka makinesinde büyütmeye çalışmak çok yanlıştır" "Doğa kendi yaşamını kendisi sürdürsün, biz mümkün olduğu kadar yavru zamanında müdahale etmeyelim”
YEREL HABERLER Başkan Batır, "Kızılderililerin 'Baharda çok kibar ...
Çantasından çıkanlar hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Çantasından çıkanlar hayrete düşürdü
Covid-19 psikolojik rahatsızlıkları artırdı ESOGÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Güleç, post-travmatik stres bozukluğu uyarısı yaptı "Hastalanmaktan, ölmekten, sevdiklerimizi kaybetmekten, onu hayatta tutamamaktan, işimizi kaybetmekten, ekonomik sıkıntılar yaşamaktan, yalnız kalmaktan, stigmatizasyondan kaygılandık” "Süreç, düşük sosyo-ekonomik düzeyde olan insanları daha fazla etkiledi" "Salgının bittiğini düşünmeyerek, önlemleri alarak zihnimizdeki alarmı kapatmayarak yaşamımıza devam etmeniz gerekiyor”
YEREL HABERLER Covid-19 psikolojik rahatsızlıkları artırdı ESOGÜ Tıp ...
Osmangazi EDAŞ 6 bin 417 ton atığı ekonomiye geri kazandırdı Ekonomiye kazandırılan plastik ve kağıt ile 20 bin litre petrolün tüketimi ve 88 ağacın kesilmesi engellenmiş oldu
YEREL HABERLER Osmangazi EDAŞ 6 bin 417 ton atığı ekonomiye geri ...
Bir asırlık şaşkına çeviren el yazması defter Satın aldığı köy öğretmeni ait defteri 3 ayda Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çevirdi Koleksiyoner Ali Çelik, defterdeki bilgiler karşısında hayrete düştü Eski eserleri günümüz Türkçesine çevirebilmek için Osmanlıca öğrenen Çelik; “Bir öğretmenin her şeyi hiç bu kadar farklı konuyu detaylı şekilde kaleme alacağını düşünmezdim” "Osmanlıca eserlerin çok küçük miktarlara internette satılması, insanların tarihini bilmeyişinden ve Osmanlıcaya önem vermeyişinden ileri geliyor"
YEREL HABERLER Bir asırlık şaşkına çeviren el yazması defter Satın ...
Suya kanan toprak çiftçiyi mutlu etti Yağışlar geçen seneye göre daha umut verici Eskişehir’deki yağışlar, çiftçiye umut veriyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Şu anda her şey güzel gidiyor, yağışların arkasından don olmaması umut verici”
YEREL HABERLER Suya kanan toprak çiftçiyi mutlu etti Yağışlar geçen ...