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Can eriğin fiyatı yarıdan fazla düştü, aşeren hamileler için 12'si 30 lira

DHA

Can eriğin fiyatı yarıdan fazla düştü, aşeren hamileler için 12'si 30 lira


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-  SEZONUN ilk hasadında kilosu 800 liraya kadar çıkan yeşil erik, fiyatı yarı oranında azalarak, Eskişehir´deki tezgahlarda 300 liradan yerini aldı. Can erikler, aşeren hamileler için de 12'si 100'er gramlık paketlerde 30 liradan satışa sunuluyor. Pazarcı Emin Özkaya, "Yüzer gramlık paketler, aşeren hamile kadınlar tarafından çok talep görüyor" dedi.
Mart başında başlayan sezonun ilk günlerinde Antalya ve Mersin´de kilosu 800 liraya kadar çıkan yeşil erik, fiyatı 3 haftada yarıdan fazla azalarak, Eskişehir´deki tezgahlarda 300 liradan satılmaya başlandı. Can erikler, aşeren hamileler için ise 100'er gramlık paketlere girdi. 12 eriğin bulunduğu paketler, 30 liradan satılıyor.
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde erik satan Emin Özkaya, "Mersin'de serada yetiştirilen erikler kilosu 300 liradan satılıyor. Erik bollaştıkça fiyat düşüyor. 25 gün önce erik satmaya başladık. Bunlar yılın ilk meyveleri. Özellikle hamileler için getiriyoruz. İçerisinde 12 tane bulunan 100'er gramlık paketler aşeren hamile kadınlar tarafından çok talep görüyor. 100 gramlık 12 eriği 30 liraya satıyoruz. 3 tanesini 40 liraya sattığımız günlerde oldu" dedi.
'BULUNCA SEVİNÇTEN AĞLAYANLAR GÖRDÜM'
Mevsimi dışında erik arayanların tezgahlarında buldukları zaman sevinçten ağladıklarına şahit olduğunu anlatan Özkaya, "Eskişehir'de yoğun bir talep var. Eriğin dışında şeftali, kayısı, kavun, karpuz çok soruluyor. Bir paketine 200 lira veren var. 'İki aydır arıyordum, bulamıyordum' deyip, bulduktan sonra sevinçten ağlayanları gördüm" diye konuştu.
'BEBEK İÇİN ALIYORUZ'
Hamile eşi için erik alan Hakan Çanakçı da "Eşim için aldım, 30-40 lira önemli değil. Bebek için alıyoruz. Bu mevsimde erik bulmuşsun daha ne istiyorsun? Biraz pahalı ama onlarda ekmeğini bu şekilde kazanıyor" dedi.  Pazarda alışveriş yapan Hamza Şahan ise, "Erikler altından pahalı. Almak biraz zor. Ancak hamileler için eşleri gelip alıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-03-24 12:31:02

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