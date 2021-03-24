Kumar oynayan şahıslara 232 bin 100 lira idari para cezası kesildi

Eskişehir'de yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 44 kişiye 232 bin 100 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı özel ekipler, Cumhuriye Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi. Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 44 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 232 bin 100 lira ceza uygulandı. İş yerinin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, polis ekiplerine görevlerini yaptırmamak için direnen 7 kişi ile hırsızlık suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

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