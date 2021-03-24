Eskişehir´de etkili olan kar, yolları kapattı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in ilçelerinde etkili olan kar yağışı kırsal mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çifteler, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir´in Çifteler, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeler kısa sürede beyaza bürünürken, kırsal mahallelere giden yollarda ulaşım aksadı. Çifteler ilçesinde Arslanlı, Mihalıççık ilçesinde Yalımkaya, Otluk, Yeşilyurt Yayla, Karaçam, Narlı, Sekiören yolları ile Tepebaşı ilçesinde Çalkara, Behçediye, Tekeciler Atalay Tekke, Bozdağ, Hekimdağ, Tandır ve Danışmet mahallelerinde yollar kapandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlattı. Yol açma çalışmaları iş makineleriyle devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-24 13:30:45



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