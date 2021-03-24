Eskişehir Valiliği’nden nikâh merasimleriyle ilgili bir uyarı

Eskişehir Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden, pandemi tedbirleri açısından nikâh ve nikâh merasimleriyle ilgili bir uyarı açıklaması yaptı.

Açıklamada, düzenlenecek olan nikâh ve düğün programlarında en fazla 100 katılımcı olacağı ve kişi başına alanın 8 metrekare olacağı belirtildi. Düzenlenecek merasimlerde sürenin 1 saati geçmeyecek ve yeme içme faaliyetinin de olmayacağı anlatılan açıklamada, sokak, köy düğünleri ile kına gecesi, sünnet düğünü, söz ve nişan gibi etkinliklerin de yasak olduğu yinelendi.

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