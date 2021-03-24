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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reysaş’ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor

İHA

Reysaş’ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor

Nakliyeİş Sendikası, Reysaş’ta önümüzdeki günlerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Eskişehir, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Bartın’da bulunan Tüvtürk Araç Muayene İstasyonları alt işleticisi, Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’de Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından “Yetki Belgesi” verildiği belirtildi. Açıklamada, “28 Şubat 2018 tarihinde Bakanlık tarafından sendikamıza verilen yetki tespit yazısına işverenin itirazı üzerine görülen davaları her aşamada sendikamız kazanmıştır. Ve Bakanlık tarafından sendikamıza “Yetki Belgesi” verilmiştir. Reysaş’ta örgütlenme süreci ve daha sonraki süreçte sendikamız üyesi 42 işçi kardeşimiz işten çıkarılmıştır. İşverenin örgütlenme haklarına yönelik saldırıları ve işten çıkarmalarına karşı başta Eskişehir, Karabük, Bartın, Zonguldak olmak üzere tüm bölgelerde aylarca devam eden diremişler yapılmıştır. En son Kastamonu’da devam eden direnişimiz bugün 480. günündedir. Sendikamız üyelerimizle birlikte hazırlamış olduğu toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı ile önümüzdeki günlerde işverene toplu iş sözleşmesi çağrısı yapacaktır. Üç yılı bulan örgütlenme ve direniş süreci sonunda, toplu iş sözleşmesi aşamasına geldik. Reysaş/Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonlarında çalışan tüm işçi kardeşlerimizi insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için sendikamızda örgütlenmeye, üye olmaya çağırıyoruz” denildi.

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