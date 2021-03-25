Günyüzü'nde taşımalı öğrencilere okul 1 gün tatil edildi

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Günyüzü ilçesinde taşımalı öğrencilere okul 1 gün tatil edildi.

İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buzlandı. Buzlanan yollar tehlike arz ettiğinden taşımalı öğrencilere okullar 1 gün tatil edildi. Günyüzü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla taşımalı öğrenciler bugün okula gitmedi.

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