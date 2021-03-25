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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

İHA

Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Eskişehir’de kar yağışı nedeniyle açılmayan köy yolunda mahsur kalan aileyi jandarma ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinin Kaymaz mahallesinden Beylikova’nın İkipınar Mahallesine giden E.Ç. idaresindeki içinde eşi ve çocuğunun da olduğu araç yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Kapanan yolda ilerleyemeyen E.Ç., durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri aileye ulaşıp kurtardı
Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ailenin kaldığı ihbarını alması belirtilen alana hareket etti. Ekipler aileye ulaşarak başta küçük çocuk ile anne ve babasını bulundukları araç içinden kurtardı.
Ailenin aracı çekildi
Kapanan yolda kurtarılan aile ekipler tarafından evlerine ulaştırılırken, araçlar ise kara saplanan alandan çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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