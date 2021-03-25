Başkan Kurt, Yerel Yönetim Reformu toplantısına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) toplantısına katıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda Başkan Kurt’un yanı sıra, CHP Alpu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İhsan Ceran, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile AK Parti Sarıcakaya ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Tahsin Sürü de yer aldı. Proje ile 20032013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi amaçlanırken, Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanması hedeflendiği belirtildi. Proje kapsamında ise yerel seçim sistemi reformu ve belediye meclislerinin güçlendirilmesi üzerine bir tavsiye raporu hazırlanacak.

Toplantıda belediye meclislerinin temsil gücünden, meclislerde toplumsal kesimlerin ne ölçüde temsil edildiğine, belediye meclis üyeliği aday adaylığı ve listelerin oluşturulmasının demokratik süreçlere ve kurallara uygunluğuna, Türkiye’de uygulanan yerel seçim sistemi gibi birçok konu ele alındı.

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