Mihalgazi’de Covid-19’a karşı yeni önlemler

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Mihalgazi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında bir mahalle için yeni tedbir kararları aldı.

Kurul, ilçeye bağlı Karoğlan mahallesinde giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmasına, mahalle içinde kahvehane ve halı sahanın kapatılmasına, vatandaşların ihtiyaçlarının VEFA Destek ekiplerince giderilmesine, mahalledeki ilk ve orta okul öğrencilerinin uzaktan eğitime devam etmelerine ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini HES kodu ile yapabileceğine karar verildi. Karar verilen 5 kurala uyulamaması halinde önce idari para cezası, ihlalin devamı halinde adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

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