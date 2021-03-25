Rekortmen kızlar mutluluklarını Başkan Ataç’la paylaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yüzme branşında Türkiye rekoru kıran Eskişehirli sporcular Sudem Denizli ve Göksu Doğan’ı makamında ağırladı.

Eskişehirli sporcular Sudem Denizli ve Göksu Doğan, 2324 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi’ne katıldı. Seçmelerde; Sudem Denizli, 200 metre 1516 yaş sırtüstü kadınlar kategorisinde 02.09.73’lük derecesiyle, Göksu Doğan ise 50 metre 15161718 yaş sırtüstü kadınlar kategorisinde 27.72 derecesiyle yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

Tepebaşı Belediyesinin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde antrenmanlarını gerçekleştiren Denizli ve Doğan, antrenörleri Aybars Sawiş ile birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Rekortmen sporcular ziyarette, elde ettikleri başarıdan duydukları mutluluğu Başkan Ataç’la paylaştıklarını belirterek, spora ve sporculara verdiği destekten ötürü kendisine teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç da Türkiye rekorlarına imza atan başarılı sporcuları tebrik ederek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi. Ataç, “Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nden başarılı sporcularımızın da faydalanması bizleri mutlu ediyor. Spor, her yaştan ve her kademeden insan için önemli. Kentimizde spor altyapısına verdiğimiz önemle birlikte, sağlıklı bireylerin ve böyle başarılı sporcularımızın sayısının artacağına inanıyorum. Ayrıca rekortmen kızlarımızın eğitiminde büyük payı olan Aybars hocamız da bizim tesisimizin antrenörlerinden. Kendisini de tebrik ediyor, başarılı sporcular yetiştirmesinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Ataç, sporculara, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan “Nutuk” kitabını armağan etti.

Öte yandan rekortmen sporcular, 114 Nisan 2021 tarihinde Antalya’da milli takım kampına katılacaklar, ardından da 1618 Nisan 2021’de Ukrayna’nın Kwie kentinde düzenlenecek olan Multination Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.