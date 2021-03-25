FETÖ davalarında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık İ.O. ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Karardan önce son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden İ.O. beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

FETÖ itirafçısı indirim aldı

Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen H.B., itirafçı olmasından dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 2 yıl 1 ay hapse mahkûm edildi.

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