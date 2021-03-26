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Eskişehir´de HES risk haritası kızardı

DHA

Eskişehir´de HES risk haritası kızardı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları yüz binde 41,97´den yüz binde 116,52´ye yükseldi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Şu anda kırmızıya doğru gidiyoruz" diyerek, ev ziyaretlerinin yeni vakalara neden olduğunu söyledi. 
Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 116,56 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış sürüyor. Bakanlığın 24 Mart tarihli verilerine göre; Eskişehir´de 2 bin 662 kişiye test yapılırken, 341 kişi pozitif çıktı. 136 kişi ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Koronavirüs tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde 8´i entübe 26 kişi yoğun bakım olmak üzere 227 kişi tedavi görüyor. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermediği için evde tedavi görenlerin sayısı ise 1516´dan 2 bin 271'e yükseldi. Kentte son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 oldu.
HES RİSK HARİTASI KIZARDI
Artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı´nın risk haritasına da yansıdı. Haritada mavi olan kentin rengi son 20 gündeki pozitif vakalarla `yüksek risk´ anlamına gelen kırmızıya boyanmaya başladı.
VALİ AYYILDIZ: EV BULUŞMALARI VAKALARI ARTTIRDI
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentteki artışa evlerde, parklarda ve ziyaretlerde biraraya gelinmesinin neden olduğunu söyledi. Eskişehir´deki sürecin Türkiye´deki artışlarla paralel olarak yukarı çıktığını ifade eden Vali Ayyıldız, "Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Annelerimizin, ablalarımızın evlerde toplanmaları da vakaları yukarı çekti. Eskişehir´de herkesin olumlu katkı yapmasını bekliyorum. Toplu halde bulunmalardan uzak durmak lazım. Bunu biz denetimle yapmaya çalışıyoruz. Denetliyoruz ama kişiler bunu iç alemine de alıp, davranışlarına da geçirirse bu süreç çok daha kolay atlatılabilir. Belki denetimlere de çok fazla ihtiyaç kalmaz" şeklinde konuştu.
`ESKİŞEHİR'İ MAVİYE TAŞIMAMIZ GEREKİYOR´
Lokantacı Yusuf Orak da herkesin kurallara uyarak sürece destek olması gerektiğini söyledi. Yeniden yasakların gelmesinden endişe ettiklerini ifade eden Orak, "Biz, maske mesafe kurallarına maksimum düzeyde uyuyoruz ama bunu vatandaşlarımızdan da istiyoruz. Yeniden kapanma olursa esnaf olarak kaldıramayacak durumdayız. Eskişehir'i maviye taşımamız gerekiyor. Bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Biraz gayret gerekiyor sadece. Herkes maskeye mesafeye ve diğer bütün kurallara riayet ettiği sürece, bu musibeti artık defedelim ülkemizden. Yeter canımız yandı, daha da canımızın yanmasını istemiyoruz" dedi.
Eskişehirli Merve Çelikyürek ise kontrollü kısıtlamayı desteklediğini ifade etti. Vakaların artmasının ardından dışarı çıkarken endişe duyduğunu anlatan Çelikyürek, "Aslında kontrollü bir kısıtlamanın gelmesini destekliyorum. Hoş bir ortam değil, ben de çok çıkmamaya çalışıyorum, özen gösteriyorum. İnsanlar kendi sağlıklarını göz önünde bulundururlarsa toplum sağlığı için de doğru bir adım atmış olurlar. Kendilerini, ailelerini düşünsünler. Böylelikle hepimizi düşünmüş olurlar" diye konuştu. 
`İSTER İSTEMEZ RAHAT DAVRANIYORUZ´
Sokakların kalabalık olmasından rahatsız olduğunu anlatan İrem Örnek, koronavirüs sürecinin bir an önce bitmesini dilediğini söyledi. Örnek, "Artık normale döndük gibi. Yani normalimiz oldu korona. O yüzden de biraz rahatlık var açıkçası. Biz bile ister istemez rahat davranıyoruz artık. Normalimiz oldu bu bizim, sanki yıllardır varmış gibi. Bir an önce bitsin diye dua ediyoruz, yapabileceğimiz başka bir şey yok" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-03-26 10:12:28

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