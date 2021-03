Pandemi döneminde edindiği hobisi gelir kapısı oldu

Eskişehir’de yaşayan Özge Macit’in, pandemi döneminde hobi amaçlı başladığı ve birçok çeşit figüre benzeterek yaptığı örgüler şu an gelir kapısı oldu.

Özge Macit, Korona virüs salgını döneminde evde otururken, hobi olarak örgü yapmaya başladı. İlk başta insan ve farklı hayvan figürleri yapan Macit, bu oyuncakları çevresindeki insanlara hediye etti. Yakınlarının olumlu yorumları üzerine Macit, yaptığı örgüleri bu kez sosyal medya üzerinden satışa çıkartınca vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Daha sonra Macit, talep üzerine örgü figürü yapmaya başladı ve şu an kaplumbağadan aslana, filden ördeğe kadar onlarca figür üretebiliyor. Özge Macit şimdi, hobi olarak başladığı örgü işine gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.



“İlk başlarda sadece hobiydi”

Örgü yapmaya nasıl başladığını anlatan Özge Macit, bu işin başlarda sadece bir hobi olduğunu söyledi. Macit, “Ben bu işe pandemi döneminde başladım. İlk başlarda sadece hobiydi. Severek örgü yapıyordum ve ördüğüm ürünleri çevremdeki insanlara hediye ediyordum. Sonra çevreden çeşitli hayvan figürleri talepleri gelmeye başladı. Sonradan bu örgü benim için bir iş haline gelmeye başladı. Şu anda bu işi yapıyorum ve aldıkları hediyelerle birçok çocuk mutlu oluyor” şeklinde konuştu.



Bu işi sosyal medyadan öğrendi

Örgüden çeşitli figürler üreten Özge Macit, herhangi bir resmi eğitimi almadan bu işi sadece sosyal medyadan öğrendiğini belirtti. Macit, “Sosyal medyada gördüm ve meraklanarak bu işi yapmayı denedim. Çok fazla deneme yaptım. İlk başlarda defalarca başarısız oldum. Çıkarttığım modeller güzel olmadı. Fakat denemelerle kendimi geliştirerek işlerimi büyüttüm. Şu anda gördüğüm her figürü çıkartabiliyorum. Bütün hayvan figürlerini yapabiliyorum. Ayıcık, mario, aslan, çeşitli bebekler, zürafa, tavşan, çizgi film karakterleri gibi birçok modeli örüyorum” dedi.



“Şu an talep çok, fiyat makul”

Kendisine gelen talepler hakkında konuşan Macit, “Talepler daha çok Eskişehir’den ve kendi çevremden geliyor. Sosyal medyadan da talepler gelmeye başladı. Makul fiyatlarda örüyorum. Çünkü severek yapıyorum bu işi ve daha çok çeşit yapmak istiyorum. Bundan dolayı fiyatları daha düşük tutmaya çaba gösteriyorum” diye konuştu.



“Kadınlar evde boş durmamalı”

Pandemi dönemini fırsata çevirerek kendisine gelir kapısı oluşturan Özge Macit, kadınlara da bazı tavsiyelerde bulundu. Macit, “Kadınlar pandemi döneminde evde boş durmamalılar. Evlerine biraz da olsa katkı sağlamalılar. Ben de yaptıklarımla evimizin bütçesine az da olsa katkı sağlıyorum. Ailem, eşim bu konuda bana destek oluyorlar. Eşim hatta bazen yardımcı bile oluyor bana” diye aktardı.



“İlerde atölye açmak istiyorum”

Özge Macit, pandemi bittiğinde ise bir atölye açarak çevredeki kadınlarla daha çok üretim yapmayı hedeflediğini söyledi. Macit, “Ben bu işi, iş olarak görerek değil de severek ve mutlu olduğum için yapıyorum. İleride de inşallah kadınlarla birlikte ekip olarak bu işi devam ettirmek istiyorum. Bir atölye açmak istiyorum. Özellikle çocukları sevindirmeyi çok istiyorum. Kadınlarla birlikte üretmek ve farklı ürünler yapmak istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.