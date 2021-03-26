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Vatandaşlar bu “Korona”dan kopamıyor Bütün dünya korona virüsten kaçarken Eskişehirliler bu “Korona”yı çok sevdi Sedat Terzioğlu: “Pandemi bittikten sonra farklı bir isim vereceğim”

İHA

Vatandaşlar bu “Korona”dan kopamıyor Bütün dünya korona virüsten kaçarken Eskişehirliler bu “Korona”yı çok sevdi Sedat Terzioğlu: “Pandemi bittikten sonra farklı bir isim vereceğim”

Eskişehir’de kafeterya işlemeciliği yapan Sedat Terizoğlu, “Korona” adını verdiği özel kahvesiyle pandemi sürecinde farkındalık oluşturmak istiyor.
Dünyada birçok ülkede özel olarak hazırlanan farklı kahve çekirdekleri, çeşitli metotlarla demlenerek kahve severlere sunuluyor. Kahve kültürünün son yıllara oranla gelişmesi ve 3’üncü nesil kahveci dükkânlarının çoğalmasıyla birlikte, dünya kahvelerine olan ilgi de artıyor. Eskişehir’de uzun yıllardan beri kafeterya işletmeciliği yapan Sedat Terizoğlu, pandemi sürecinde hazırladığı kahve formülüyle dikkat çekiyor. “Korona” adını verdiği kahveyi müşterilerine sunan Terzioğlu, kahvenin adını duyanların şaşırarak sipariş verdiğini söylüyor. Korona virüs döneminde farkındalık oluşturmak istediğinin altını çizen Terzioğlu, virüs bittikten sonra kahvenin adını değiştireceğini ifade ediyor.

“Kahvede ilginç bir isim olduğu için müşterilerin ilgisini çekiyor”
Pandemi sürecine dikkat çekmek amacıyla Korona ismini tercih ettiğini söyleyen Sedat Terzioğlu, kahvenin adını duyan müşterilerin tadını oldukça merak ettiğini vurguluyor. Hazırladığı kahvenin içeriği hakkında da bilgiler aktaran Terzioğlu, “Pandemi sürecinde uzun bir süre kapalı kaldık. Ben de bu süreyi farklı bir kahve yapmayı düşünerek geçirdim ve çok güzel bir sos hazırladım. O sosu geliştirerek bir espressonun altına koydum. Sonra da lattenin değişik bir versiyonuyla karıştırdım ve çok güzel bir içimi oldu. Müşterilerimize sunduk, onlar da çok beğendi. Biz de adını ne koyalım diye düşünürken, pandemi döneminde olduğumuz için ‘korona’ koyalım dedik. İnsanlar beğeniyorlar ve her gün gelip içiyorlar, lezzetli buluyorlar. Korona, kahvede ilginç bir isim olduğu için müşterilerin ilgisini çekiyor. Bana ‘abi bir korona ver’ diye sesleniyorlar. Artık adisyonlara da korona diye yazıyoruz o kahveyi. Ben aslında ona farklı bir isim daha verdim ama o bende saklı. Korona bittikten sonra da o ismi kullanmaya başlayacağım” şeklinde konuştu.

“Sanırım kafenin sahibi de bu süreci çok zor atlattı”
Korona virüs sürecinin zorlu etkisinden dolayı böyle bir isim tercih edilebileceğini belirten müşteri İbrahim Güvener, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“Normalde soslu hiçbir şey sevmem ve tercih etmem ama bu kahve farklı olmuş. Sosunun ne olduğunu söylemiyor da. İsmini de korona koymuş. Ben herhalde bundan sonra günde en az 1 kere içerim, gayet güzel. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sanırım kafenin sahibi de bu süreci çok zor atlattı. Salgın kendisinde oldukça büyük bir etki bıraktı ki kahvenin ismini böyle koymayı uygun görmüş.”

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