İnönü’de tuzlama çalışmaları devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ekipleri, don ve buzlanma olaylarına karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İnönü’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, ilçedeki sokak ve caddelerde don ve buzlanma olaylarına karşı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava ve beraberindeki etkili olan kar yağışı sonrası İnönü Belediyesi ekipleri, ilçede kar kürüme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra tuzlama çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri yağışlı ve soğuk havanın etkili olduğu ilk günden itibaren gece gündüz demeden yol açma, kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam İnönü Belediyesine ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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