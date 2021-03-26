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Günyüzü'nde şap aşı çalışmalarına başlandı

İHA

Günyüzü'nde şap aşı çalışmalarına başlandı

Günyüzü ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap aşıları yapılmaya başlandı.
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele programı kapsamında her yıl uygulanmakta olan büyükbaş hayvanlar yönelik ilkbahar şap aşılama kampanyası Günyüzü ilçesinde başladı. Aşılama programının 30 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Aşılama programı kapsamında Günyüzü ilçesinde bulunan 2 bin adet büyükbaş hayvan varlığının tamamının aşılanması hedefleniyor
Konuyla ilgili olarak, "Hayvancılığa ekonomik anlamda büyük kayıplar oluşturan ve hayvanların verim kabiliyetinde düşüşlere sebep olan şap hastalığı ile etkin mücadelede aşılamalar büyük önem taşımaktadır. Aşılama çalışmaları hastalıktan korunmanın yanı sıra hayvan sevklerinde aşı şartının bulunması sebebiyle sevklerde sorun yaşanmaması açısından da gereklidir. Tüm yetiştiricilerin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları, aşılama çalışmalarında tüm üreticilerin gereken hassasiyeti göstermeleri büyük önem taşımaktadır" denildi.

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