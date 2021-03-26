Türkiye’deki feminizm tarihi konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 13’üncüsü, “Türkiye’de feminizmin tarihine bakmak” söyleşisi ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan ilgi toplayan Tarih Konuşmaları sürüyor.

Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin 13’üncüsü koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı ve Zoom platformu üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen “Türkiye’de feminizmin tarihine bakmak” başlıklı Tarih Konuşmaları’nın moderatörü Prof. Dr. Serap Suğur, konuğu ise Aksu Bora oldu.

Aksu Bora, dünyada ve Türkiye’de feminizmin tarihinden bahsetti. Bora, Türkiye’de feminizm hareketinin 1980 sonrasında görülmeye başladığını hatırlatarak, hareketin 1990’lı yıllarda hızla büyüyüp, geliştiğine dikkat çekti. Feminizm için bu yılların çok verimli geçtiğini ve kurumsallaştığını da belirten Bora, kadınlar için bu dönemde birçok kazanımlar olduğunu anlattı. Bora, günümüzde ise feminizmde geriye gidişin olmadığını, mücadelenin sertleştiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Söyleşide, Prof. Dr. Kemal Yakut ve Prof. Dr. İncilay Cangöz de yer alarak katkı sağladı. İzleyicilerden gelen soruların da yanıtlandığı söyleşi sonunda moderatör Suğur, Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı adına Bora’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.