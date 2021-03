Normalleşme süreci Eskişehirli çeyizcilerin beklentilerini karşılamadı Çeyizciler düğün sektörünü dört gözle bekliyor

Pandeminin düğün sektörünü vurmasıyla birlikte satışlarının oldukça azaldığını belirten Eskişehirli çeyizciler, kontrollü normalleşme sürecinin beklentilerini karşılamadığını, ancak düğünlerin başlayacağı Nisan ayından umutlu olduklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle yasaklanan düğünler, çeyiz malzemeleri satan iş yerlerinin satışlarını da büyük sekteye uğrattı. Halı, perde ve çeyiz eşyaları satan işletmeler, mart ayının başında duyurulan kontrollü normalleşme sürecinden beri geçen üç haftada, satışlarının beklentilerinin çok daha altında kaldığını, düğün sektörünün önünün açılmasıyla birlikte bu durgunluğun giderilebileceğini aktardı.



"Nisan ayından umutluyuz"

Eskişehir Hamamyolu’nda bir perde dükkânı işleten İbrahim Öge, geçen sene bu zamanlar yaptıkları satışlarla bu sene arasında çok bir fark olmadığını belirtti. Düğün sezonunun genelde nisan ayında başladığını belirten Öge, “Bizim sezon Mart, Nisan’da başlar. O zaman geldiğinde göreceğiz. Nisan ayından umutluyuz. Eğer düğünler serbest olursa işlerimizin o zaman artacağını ve bir hareketlilik başlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.



"İnsanlar gıda harici alışveriş yapmaktan kaçınıyor, halı satışları düştü"

Halı ve kilim satan bir diğer esnaf Yusuf Özabuş, geçen sene düğünlerin kısıtlanmasından önce insanların alışveriş yaparken daha tereddütsüz olduğunu, para harcama konusunda çok çekingen davranmadığını vurguladı. Bu sene vatandaşın pandemiden dolayı para harcarken daha dikkatli olduğunu söyleyen Özabuş, kontrollü normalleşme sürecinin satışlarına etkisini şu sözlerle anlattı:

“Hafta sonu yasakları varken işler daha hızlıydı, çünkü pazartesi günü insanlar dışarı çıkmak için can atarken, cuma günleri de eve gireceğiz diye dışarıda geziyordu. Bir alışveriş yoğunluğu vardı, ama şu an hafta sonları kısıtlama kalktığı için çok fazla alışveriş yapılmıyor. İnsanlar gıda harici alışveriş yapmaktan kaçınıyorlar. Halı satışları da düştü. Düğüncüler şu an tedirgin, çünkü düğün tarihleri iptal olabiliyor. Geçen sene bunları yaşadığımız için bu sene düğün alışverişini son dakikaya bırakıyorlar. Şu an piyasa durgun ancak Nisan ayından umutluyuz. Normalleşmeden beklentimiz vardı çünkü normal şartlarda hafta sonu satışlarımız güzeldi, ancak bu sene hafta sonu durgun. Geçtiğimiz yıllarda işimizin en hareketli olduğu zamanlar, şu an durgun geçiyor”



Düğün sektörüne bağlı işletmeler sezonun açılmasını bekliyor

Eskişehir'in Taşbaşı bölgesinde çeyiz dükkânı işletmecisi Süreyya Demirel, kontrollü normalleşmenin beklentilerinin altında kaldığını, kendisi gibi çeyiz dükkânı işleten diğer esnafın da kira ve diğer masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini anlattı. Düğün sektörüne bağlı olduklarının altını çizen Demirel, “Bir saatlik nikah için izin var, ancak genel olarak düğün salonlarına gerçek bir düğün yapılması için izin verilmiyor. Bu izinler biraz bile gevşetilse bizim işlerimizde de bir hareketlilik olacaktır. Perdeci, halıcı, çeyizciler, mobilyacılar ve hatta inşaat sektörü bile düğün sektörüne bağlı. O yüzden düğünler inşallah açılır ve bu hastalık da biterse bizim işlerimi açılacak. İnşallah herkes için hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.