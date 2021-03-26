AK Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden cevap bekliyor AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener: “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi cevap için daha neyi bekliyor?”

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir’in trafik sorunu ile ilgili getirdikleri çözüm önerisi konusunda halen bir cevap alamadıklarını belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediyesine seslendi.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gündeme getirdiği ‘Yaşar Kemal Caddesi’ önerisini hatırlatarak, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi maalesef bu çözüm önerisi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu öneriyle ilgili ne düşünüyor, kamuoyu çok merak etmektedir” dedi.

Gücüyener konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz. Şehrin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için önünü açın. Sivil toplum kuruluşlarının önerilerini dinleyin. Meslek kuruluşlarının önerilerini dinleyin. Eskişehirlilerin beklentilerine kulak verin. AK Parti, sorumlu muhalefet anlayışı ile bir çözüm önerisini daha gündeme getirdi. Ancak Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu konuda sessiz kalmasına bir anlam veremiyoruz.”



“Eskişehir’in ve Eskişehirlilerin daha fazla kaybedecek zamanı yok”

Şehirdeki trafiğin tıkanmış olduğunu ve bu durumun Eskişehirlilerin hayat kalitesini her geçen gün daha da etkilediğini belirten Gücüyener, çözüm önerilerini tekrarladı. Pınar Gücüyener, “Yaşar Kemal Caddesi şehrin gelişme bölgesindeki; 71 Evler, Emek, Vadişehir ve Ihlamurkent’in güney bölümünden geçen, bu mahalleler ile çevreyolu ve Seyitgazi yolunu birbirine bağlamak suretiyle şehrin trafik sorununa yüzde 100 katkı sağlayacak bir güzergâhtır. Seyitgazi yolu ve Çevreyolu arasındaki bu bağlantı trafik sıkışıklığını özellikle güney akstan alternatif bir güzergâh ile hızlı ve etkili bir çözüm olacağı açıktır. Büyükşehir Belediyesi’nin acilen şehrin önceliklerini dikkate almasını ve bu öneriyi de gündemine almasını istiyoruz. Eskişehir’in ve Eskişehirlilerin daha fazla kaybedecek zamanı yok” ifadelerini kullandı. Nüfus ve buna bağlı araç sayısı artmakta olduğunu, ancak yol metrekaresinin aynı kaldığını vurgulan Gücüyener, çözüm önerilerini tekrarladıklarını dile getirdi.

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