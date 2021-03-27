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57 yılını ayırdığı mesleğinin geleceği için tedirginlik hissediyor Aynı dükkanda 48 yıldır gömlek iken Ali Saraç “Gençlerin hepsi bugün yine üniversitesini okusun, ama ellerinde bir meslekleri olsun”

İHA

Eskişehir'de 57 yılını kişiye özel gömlek dikim işini yapan Ali Saraç, mesleğinin geleceği hakkında tedirginlik yaşıyor.

57 yılını ayırdığı mesleğinin geleceği için tedirginlik hissediyor Aynı dükkanda 48 yıldır gömlek iken Ali Saraç “Gençlerin hepsi bugün yine üniversitesini okusun, ama ellerinde bir meslekleri olsun”

Eskişehir’de 57 yılını kişiye özel gömlek dikim işini yapan Ali Saraç, mesleğinin geleceği hakkında tedirginlik yaşıyor.
Eskişehir’de 48 yıldır aynı dükkânda kişiye özel gömlek dikimi yapan Ali Saraç, 9 yıl boyunca ustalarının yanında eğitim gördü. Ustalarından işi öğrendikten sonra askerliğini yaptı ve Eskişehir’e dönüp kendi işyerini açtı. Açtığı dükkân ile geçimini sağlayan Ali Saraç, 3 çocuk büyüttü ve evlendirdi. Şimdilerde ise yerine oğlunu yetiştiren yarım asırlık gömlek ustası Saraç, meslekte yetiştirecek çırak bulunamamasından yakınıyor.

“Benim 9 yılım çırak ve kalfa olarak geçti”
Mesleği öğrenmek için ustalarının yanında 9 yıl boyunca çıraklık ve kalfalık yapan Ali Saraç, “Eskiden çıraklık ve kalfalık yapardık sonra usta olurduk. Benim 9 yılım çırak ve kalfa olarak geçti. 1973’te dükkânımı açtım. 22 yaşında genç birisiyken başladım gömlek dikmeye ve hala devam ediyorum. Sonuçta bu meslek el sanatıdır. Çok bir kazanç sağlamasa da 3 çocuk büyüttüm ve evlendirdim. Evimi aldım, arabamı aldım. Şimdilerde ise bu işi oğluma öğrettim. Onunla birlikte çalışmaya devam ediyorum” dedi.

“Gençler bugün yine üniversitesini okusun hepsi ama ellerinde bir meslekleri olsun”
Mesleğin geleceği konusunda tedirginlik yaşadığını belirten ve yetiştirecek çırak bulamadıklarını belirten Saraç, “Maalesef ki meslekte yeni yetişen yok. Bizim işi öğrendiğimiz zamanlarda çıraklar öğle saatinde evine gider yemeğini yerdi. Ailesi de iş öğrenmesini daha önemli gördükleri için 'para talep etme, işini öğren' diyerek yönlendirirdi. Fakat ustalar gene de haftalık küçük miktarlar da olsa harçlık verirlerdi. Şimdi ise herkes okumaya yöneldi. Okula yönelince de el sanatlarına rağbet kalmadı. Biz yetiştirmek için çırak bulamıyoruz. Birisini yetiştirdim, Antalya’da büyük bir atölyede ustabaşı oldu. Bir kişi daha yetiştirdim arka tarafa dükkân açtı. Hala çalışmaya devam ediyor. En son oğlumu yetiştirdim. Oğlum lisede ve üniversitede farklı bölümleri okudu, ama onların hiç birisini yapmak istemedi. Bir şirkette 5 yıl kadar çalıştıktan sonra geldi ve 'ben bu işi yapacağım' dedi. Kısa zamanda da öğrendi. Biz çocukken öğrendik, oğlum 30 yaşından sonra öğrendi. Gençler bugün yine üniversitesini okusun hepsi ama ellerinde bir meslekleri olsun. Eskiden bizim abilerimiz hem okur hem sanat öğrenirlerdi” ifadelerini kullandı.

“Bundan 30 veya 40 sene önce ısmarlama gömlek deniliyordu”
Zamanla meslekte değişimlerin olduğunu, fakat normal zamanlarda kişiye özel dikim gömleğe talebin devam ettiğini belirten yarım asırlık gömlek ustası Ali Saraç şu ifadeleri kullandı:
“Biz bu işi metot üzerine yaparız. Gömlek veya pantolon hangisi olursa olsun değişmiyor. Kalıp kullanmayız. Ben oğluma tarif ettiğimde anlatamadığım yeri kendisi anlıyor. Tahsilli insanlar daha iyi yapıyor. Dolayısıyla benim oğlum şuanda beni geçti. Ama tabii ki tecrübe her zaman daha iyidir. Şimdi bundan 30 veya 40 sene önce ısmarlama gömlek deniliyordu. Şimdi adı değişti. Kişiye özel gömlek yapıyoruz. İşimiz aslında iyi fakat pandemiden dolayı son 1 yıldır işlerimiz durgun. Hastalık bitince işlerimizin açılacağına inanıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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