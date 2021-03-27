Üreticilere yerel tohum desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üreticilere yerel tohum desteği

DHA

Üreticilere yerel tohum desteği


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete sunduğu Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde çoğaltılan yerel tohumları ilçelerde düzenlediği etkinlikler ile üreticilere ulaştırıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen´in yerel üretimi desteklemek adına hayata geçirdiği proje Türkiye´ye örnek oluyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretme Merkezi´nde çoğaltılan ve geçen yıllarda Eskişehir başta olmak üzere Türkiye´nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen atalık tohumlar, Türkiye'nin tarımda dışa bağlılığının önüne geçmesine destek oluyor. Eskişehir´de kent merkezinde Üretici Marketlerde, kırsalda ise düzenlenen Tohum Takas Günleri´nde üreticiyle buluşturulan yerel tohumlar ilgi görüyor. 2020 yılında 5 milyon tohumun ücretsiz olarak dağıtıldığını belirten Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, bu yıl bu sayıyı 10 milyona çıkaracaklarını ifade ederek, önümüzdeki yıl hedeflerinin 15 milyon olduğunu kaydetti.
Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, büyükşehir belediyesinin kırsalda başlattığı üreticiyi destekleme projelerini önemsediklerini ifade ederek, "Yerli tohum konusunda hizmet veren Yerli Tohum Üretim Merkezi de şehrimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz baharda pandemi nedeniyle bu takas günlerini ilçemizde gerçekleştirememiştik. Bu sene maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak güzel bir etkinlik geçirdik. Çeşit çeşit on binlerce yerel tohum Seyitgazililer ile buluştu. Ben Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere ilçemizin bereketinin artmasına vesile olan tüm personele teşekkür ediyorum. Bu dayanışma çoğaldıkça, çiftçimiz ürettikçe, ülke olarak özgürleşeceğiz" dedi.
Programın ardından Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde çoğaltılan tohumlar üreticilere dağıtıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-27 14:23:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanlık alana atılan çöpler görenleri tedirgin ediyor Mahalle içerisinde bulunan ormanlık alan adeta çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Ormanlık alana atılan çöpler görenleri tedirgin ...
Muhtarlardan Ataç’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Muhtarlardan Ataç’a teşekkür ziyareti
Vandalların kırdığı tepegöz güvenlik aynası yenilendi
YEREL HABERLER Vandalların kırdığı tepegöz güvenlik aynası yenilendi
Bibliyofil’de Boris Vian’dan bir eser: “Pekin’de Sonbahar”
YEREL HABERLER Bibliyofil’de Boris Vian’dan bir eser: “Pekin’de ...
Başkan Hızlan, "Amacımız Türk dünyasına hizmet etmektir"
YEREL HABERLER Başkan Hızlan, "Amacımız Türk dünyasına hizmet ...
Başkan Bozkurt'un mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt'un mahalle ziyaretleri
Polis banka çalışanlarını dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Polis banka çalışanlarını dolandırıcılığa karşı ...
57 yılını ayırdığı mesleğinin geleceği için tedirginlik hissediyor Aynı dükkanda 48 yıldır gömlek iken Ali Saraç “Gençlerin hepsi bugün yine üniversitesini okusun, ama ellerinde bir meslekleri olsun”
YEREL HABERLER 57 yılını ayırdığı mesleğinin geleceği için ...
Kırımlı minik Ali’nin yüzü Eskişehir’de güldü Serebral palsi hastası minik Ali’nin tedavisi olumlu sonuç verdi Dr. Türkan Tünerir: “Bebeğimizin iyileşmesi ve aynı zamanda da onlara ülkemizi tanıttığımız için çok mutluyuz”
YEREL HABERLER Kırımlı minik Ali’nin yüzü Eskişehir’de ...
‘Eskişehir’in doğan güneşi Bir Lokma Aş’ sloganıyla vatandaşlara çorba ikramı yapıyorlar
YEREL HABERLER ‘Eskişehir’in doğan güneşi Bir Lokma Aş’ sloganıyla ...
Baca yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Baca yangını paniğe neden oldu
Eskişehir’de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı
YEREL HABERLER Eskişehir’de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, ...
AK Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden cevap bekliyor AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener: “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi cevap için daha neyi bekliyor?”
YEREL HABERLER AK Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden cevap ...
Kudüs’ün hakları ve özgürlüğü için ayaklandılar
YEREL HABERLER Kudüs’ün hakları ve özgürlüğü için ayaklandılar
Anadolu Üniversitesi Okçuluk Takımı sporcuları Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Okçuluk Takımı sporcuları ...
ANAKARİYER ile “Sektör Günleri”
YEREL HABERLER ANAKARİYER ile “Sektör Günleri”
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak gençlere seslendi
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak gençlere ...
TÜDAM, Nevruz Paneli ile Türk Cumhuriyetlerini buluşturdu
YEREL HABERLER TÜDAM, Nevruz Paneli ile Türk Cumhuriyetlerini ...
Normalleşme süreci Eskişehirli çeyizcilerin beklentilerini karşılamadı Çeyizciler düğün sektörünü dört gözle bekliyor
YEREL HABERLER Normalleşme süreci Eskişehirli çeyizcilerin ...
Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı
YEREL HABERLER Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü ...
Türkiye’deki feminizm tarihi konuşuldu
YEREL HABERLER Türkiye’deki feminizm tarihi konuşuldu
Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde bekleniyor Bu berber yarın herkese ücretsiz hizmet verecek
YEREL HABERLER Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde ...
İzleyicileri ağlatan çocuklar ödüllendirildi
YEREL HABERLER İzleyicileri ağlatan çocuklar ödüllendirildi
Meteorolojiden don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden don uyarısı