Üreticilere yerel tohum desteği



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete sunduğu Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde çoğaltılan yerel tohumları ilçelerde düzenlediği etkinlikler ile üreticilere ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen´in yerel üretimi desteklemek adına hayata geçirdiği proje Türkiye´ye örnek oluyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretme Merkezi´nde çoğaltılan ve geçen yıllarda Eskişehir başta olmak üzere Türkiye´nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen atalık tohumlar, Türkiye'nin tarımda dışa bağlılığının önüne geçmesine destek oluyor. Eskişehir´de kent merkezinde Üretici Marketlerde, kırsalda ise düzenlenen Tohum Takas Günleri´nde üreticiyle buluşturulan yerel tohumlar ilgi görüyor. 2020 yılında 5 milyon tohumun ücretsiz olarak dağıtıldığını belirten Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, bu yıl bu sayıyı 10 milyona çıkaracaklarını ifade ederek, önümüzdeki yıl hedeflerinin 15 milyon olduğunu kaydetti.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, büyükşehir belediyesinin kırsalda başlattığı üreticiyi destekleme projelerini önemsediklerini ifade ederek, "Yerli tohum konusunda hizmet veren Yerli Tohum Üretim Merkezi de şehrimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz baharda pandemi nedeniyle bu takas günlerini ilçemizde gerçekleştirememiştik. Bu sene maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak güzel bir etkinlik geçirdik. Çeşit çeşit on binlerce yerel tohum Seyitgazililer ile buluştu. Ben Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere ilçemizin bereketinin artmasına vesile olan tüm personele teşekkür ediyorum. Bu dayanışma çoğaldıkça, çiftçimiz ürettikçe, ülke olarak özgürleşeceğiz" dedi.

Programın ardından Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde çoğaltılan tohumlar üreticilere dağıtıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-27 14:23:37



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