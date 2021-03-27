ESO Başkanı Kesikbaş´ın testi pozitif çıktı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş´ın görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş´a görülen belirtiler üzerine hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedaviye alınan Kesikbaş´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kesikbaş´ın PCR testinin pozitif çıktığı ESO tarafından sosyal medyadan "Kendisi izole durumda ve sağlık durumu iyidir. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" sözleriyle duyuruldu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-27 14:25:19



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