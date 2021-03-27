ESO Başkanı Kesikbaş´ın testi pozitif çıktı (2)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini koruyamadığı için sağlık çalışanlarından özür diledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kesikbaş, özür mesajında, "Dün itibari ile Covid-19 teşhisi konuldu. Karantina koşullarında tedavime devam ediyorum. Kendimi koruyamadığım için öncelikli olarak sağlık çalışanlarımızdan ve herkesten özür diliyorum. Çok çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Sevgi ile kalın" ifadelerini kullandı.
ESO Başkanı Kesikbaş´ın paylaşımına çok sayıda `geçmiş olsun´ mesajı geldi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-27 15:27:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.