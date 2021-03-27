ESO Başkanı Kesikbaş korona virüse yakalandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Celalettin Kesikbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını duyurdu. Covid19 testi pozitif çıkan Başkan Kesikbaş karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kesikbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün itibari ile Covid19 teşhisi konuldu. Karantina koşullarında tedavime devam ediyorum. Kendimi koruyamadığım için öncelikli olarak sağlık çalışanlarından özür diliyorum. Çok çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Sevgi ile kalın.”

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