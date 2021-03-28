Suç makinasının aracından 2 tane tabanca ele geçirildi

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Eskişehir'de park halindeki bir otomobilde yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükdere mahallesi Kaplanlar sokak üzerinde devriye görevi yapan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine, M.Ş.Ö'ye ait park halindeki otomobilde 2 tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 2 adet tabanca bulurken, hakkında, "kasten yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet, yağma" gibi çeşitli suçlardan 40 ayrı suç kaydı bulunan zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisi öğrenildi.

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