Işıklar Dünya için kapatıldı

Tepebaşı Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) iklim krizine dikkat çekmek sürdürdüğü “Dünya Saati” etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vererek, belediye binasının ışıklarını bir saatliğine kapattı.

Dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden birisi olarak öne çıkan Dünya Saati etkinliği, iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. 27 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 20.3021.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları bir saat süreyle kapatıldı.

Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği etkinlik, 2007 yılında Avustralya'da başlamıştı. WWFTürkiye'nin organizasyonunda gerçekleşen Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğine Tepebaşı Belediyesi her yıl kurumsal olarak katılım sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi, çevreye ve insan sağlığına karşı duyarlı uygulamaları ve ürettiği projelerle gösterdiği önderliğini, bu uygulamada da devam ettirerek, WWF'nin yürüttüğü etkinliğe katılan ilk belediyeler arasında yer alıyor.

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