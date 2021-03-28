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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç’tan kadın girişimcilere destek

İHA

Başkan Ataç’tan kadın girişimcilere destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nca başlatılan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEP’s) yaygınlaştırılması destek beyanını imzaladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kadın girişimcilerle bir araya gelerek, desteğini sürdürmeye devam ediyor.
TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak, beraberindeki heyetle birlikte Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gürkaynak, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun yürüttüğü projeler hakkında Ataç’a bilgi vererek, Eskişehir’de kadın girişimciliğinin gelişmesi ve kadın girişimciliğinin cesaretlendirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Bu konuya dikkat çekmek ve şehrin kurumlarının da desteğini almak amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini kampanyaya dönüştürdüklerini sözlerine ekleyen Gürkaynak, her zaman kadın girişimcilerin yanında yer almasından dolayı Ataç’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütülen her çalışmaya destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu konuya Tepebaşı Belediyesi olarak hassasiyetle yaklaşıyoruz. TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Eskişehir’de başlatılan ve iş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu beyana imza atarak desteğimizi de kayıt altına almış olduk. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri beyanının, kadın girişimciliğinin cesaretlendirilmesi için önemli bir etken olacağına inanıyorum” dedi.
Daha sonra Başkan Ataç, TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu’nun Birleşmiş Milletler UN Women Turkey Ofisi’nin katkısıyla Eskişehir’de kampanyaya dönüştürdüğü BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEP’s) yaygınlaştırılması için hazırlanan destek beyanını imzaladı.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s) nedir?
Birleşmiş Milletler'in küresel bazda yürüttüğü WEPs platformu, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almasını sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefliyor. 2010 yılında oluşturulan platform, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor.

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