Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması için çalıştay düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması için çalıştay düzenlendi

İHA

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması için çalıştay düzenlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansa edilen Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin kurulması için “Teknik Destek Projesi Tanı Çalışması Geri Bildirim ve Yansıma Çalıştayı” düzenlendi.
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Sanayi Odası, Raylı Sistemler Kümesi ve Havacılık Kümesi’nin katkılarıyla “Teknik Destek Projesi Tanı Çalışması Geri Bildirim ve Yansıma Çalıştayı” gerçekleştirildi. Düzenlenen çalıştaya; Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Turan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Edizkan, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, projenin takım lideri Dr. Kastytis Geas ve ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken katıldı. Ayrıca Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin temsilcileri de programda yer aldı.

“Hedefimiz 2030 yılında yüzde 20’ye çıkmak”
Çalıştayın açılışında konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yüksek teknoloji ürün ihracat oranını yüzde 20’lere çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Eskişehir sanayisinin ihracatı içinde yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı halen yüzde 15, bu oran Türkiye genel ihracatı içinde ise sadece yüzde 3,8 düzeyinde. Bizim hedefimiz 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 20’ye çıkarmak. İşte burada en büyük pay ATAP A.Ş. ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgemizdeki firmalarımıza düşecek. Yerli ve yabancı yatırımcıların bölgemize yatırım yapması için sürekli görüşmeler içindeyiz. Yatırım konuları netleştiğinde, İnşallah güzel haberleri sizlerle de paylaşmayı istiyoruz. Bizler elbette Eskişehir OSB’ye yeni büyük yatırımlar kazandırmak, üretimi, ihracatı ve istihdamımızı artırmak için sürekli çalışıyoruz. Burada en önemli görev sizlere, sanayimize, üniversitelerdeki hocalarımıza ve genç girişimcilere düşüyor. Sanayimiz ve hocalarımız ne kadar çok ArGe yaparsa, ne kadar katma değerli yüksek teknoloji alanına giren inovatif yeni ürünler geliştirirse ve bunları ne kadar fazla dünya piyasalarına ihraç edebilirsek, belirttiğim hedeflere o kadar kısa bir zamanda varabiliriz. Ben bu hedefe sizlerin de gayretleriyle, 2030 yılından önce ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerinde kullandı.

4 üniversite, 2 şehir ve 2 teknoloji transfer ofisi
Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Saraç, “ATAP A.Ş.’nin kuruluş amaçlarının başında, ulusal sanayiimizi, hızla gelişmiş ülkeler düzeyine çıkararak ülkemize, uluslararası pazarda rekabet gücü kazandırmak yolunda bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürerek teknolojinin hizmetine sunabilmek için üniversiteler ile sanayi arasında iş birliğini gerçekleştirecek bir ArGe ekosistemi kurmaktı” dedi.
Projede yer alan kurum ve kuruluşlar hakkında açıklamalarda bulunan Metin Saraç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“ATAP A.Ş.’nin eko sisteminde şu anda Eskişehir ve Bilecik olarak iki şehir bulunuyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak dört üniversite; Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ARİNKOM ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ETTOM, Eskişehir Havacılık Kümesi, Raylı Sistemler Kümesi, EskişehirKütahyaBilecik Seramik Kümesi ve Kalkınma Ajansı olarak BEBKA ve KOSGEB yer alıyor.”

“İnovatif ürünlerle dünya piyasalarında KOBİ’lerin rekabet gücü artacak”
ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ise Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin (ETİM) kuruluş aşaması ve amaçlarından söz etti. Telçeken ETİM’in, ATAP A.Ş. tarafından Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulduğunu aktararak, “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.) tarafından uygulanan proje, tedarik ve teknik destek olmak üzere iki bileşene ayrılmıştır. Onaylanan toplam bütçe 3 milyon 894 bin 880 avrodur. Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi ATAP A.Ş. tarafından, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulmuştur. Merkez’in amacı, Eskişehir ve çevresinde, öncelikle havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, inovatif ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp, mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlayarak, ülkemizin dış ticaret açığını azaltmak ve bölgenin rekabetçilik seviyesini arttırmaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
YEREL HABERLER Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi
YEREL HABERLER Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi
Eskişehirli üreticiler uluslararası pazarda ESO üyeleri Avrupalı firmalarla buluştu
YEREL HABERLER Eskişehirli üreticiler uluslararası pazarda ESO ...
Berat Kandilinde gelen herkesi ücretsiz tıraş etti
YEREL HABERLER Berat Kandilinde gelen herkesi ücretsiz tıraş etti
Başkan Ataç’tan kadın girişimcilere destek
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan kadın girişimcilere destek
Işıklar Dünya için kapatıldı
YEREL HABERLER Işıklar Dünya için kapatıldı
Seyitgazi CHP’den Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Seyitgazi CHP’den Ataç’a ziyaret
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
YÖKDİL sınavı pandemi tedbirleriyle yapıldı
YEREL HABERLER YÖKDİL sınavı pandemi tedbirleriyle yapıldı
Suç makinasının aracından 2 tane tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Suç makinasının aracından 2 tane tabanca ele ...
Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat Veteriner hekim Mustafa Sayın: “Rutin kontrolleri yapılan evcil hayvandan insana hastalık bulaşmaz” "Mart-Nisan aylarında kedilerin olması gereken tüy dökülmesi vardır"
YEREL HABERLER Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat Veteriner hekim ...
Muzaffer amcanın 50 yıllık deri hikayesi Yarım asırlık derici Muzaffer Horoz: “Bundan 10 veya 15 sene sonra deri ustası kalmayacak”
YEREL HABERLER Muzaffer amcanın 50 yıllık deri hikayesi Yarım ...
Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
YEREL HABERLER Seyitgazi'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Eskişehirspor’da 1 haftada 8 pozitif vaka
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da 1 haftada 8 pozitif vaka
Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 personel ...
ESO Başkanı Kesikbaş korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş korona virüse yakalandı
Koronadan değil kameradan korktular
YEREL HABERLER Koronadan değil kameradan korktular
ESO Başkanı Kesikbaş´ın testi pozitif çıktı (2)
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş´ın testi pozitif çıktı (2)
ESO Başkanı Kesikbaş´ın testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş´ın testi pozitif çıktı
Üreticilere yerel tohum desteği
YEREL HABERLER Üreticilere yerel tohum desteği
Ormanlık alana atılan çöpler görenleri tedirgin ediyor Mahalle içerisinde bulunan ormanlık alan adeta çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Ormanlık alana atılan çöpler görenleri tedirgin ...
Muhtarlardan Ataç’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Muhtarlardan Ataç’a teşekkür ziyareti
Vandalların kırdığı tepegöz güvenlik aynası yenilendi
YEREL HABERLER Vandalların kırdığı tepegöz güvenlik aynası yenilendi
Bibliyofil’de Boris Vian’dan bir eser: “Pekin’de Sonbahar”
YEREL HABERLER Bibliyofil’de Boris Vian’dan bir eser: “Pekin’de ...