Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması için çalıştay düzenlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansa edilen Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin kurulması için “Teknik Destek Projesi Tanı Çalışması Geri Bildirim ve Yansıma Çalıştayı” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Sanayi Odası, Raylı Sistemler Kümesi ve Havacılık Kümesi’nin katkılarıyla “Teknik Destek Projesi Tanı Çalışması Geri Bildirim ve Yansıma Çalıştayı” gerçekleştirildi. Düzenlenen çalıştaya; Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Turan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Edizkan, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, projenin takım lideri Dr. Kastytis Geas ve ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken katıldı. Ayrıca Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin temsilcileri de programda yer aldı.



“Hedefimiz 2030 yılında yüzde 20’ye çıkmak”

Çalıştayın açılışında konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yüksek teknoloji ürün ihracat oranını yüzde 20’lere çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Eskişehir sanayisinin ihracatı içinde yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı halen yüzde 15, bu oran Türkiye genel ihracatı içinde ise sadece yüzde 3,8 düzeyinde. Bizim hedefimiz 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 20’ye çıkarmak. İşte burada en büyük pay ATAP A.Ş. ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgemizdeki firmalarımıza düşecek. Yerli ve yabancı yatırımcıların bölgemize yatırım yapması için sürekli görüşmeler içindeyiz. Yatırım konuları netleştiğinde, İnşallah güzel haberleri sizlerle de paylaşmayı istiyoruz. Bizler elbette Eskişehir OSB’ye yeni büyük yatırımlar kazandırmak, üretimi, ihracatı ve istihdamımızı artırmak için sürekli çalışıyoruz. Burada en önemli görev sizlere, sanayimize, üniversitelerdeki hocalarımıza ve genç girişimcilere düşüyor. Sanayimiz ve hocalarımız ne kadar çok ArGe yaparsa, ne kadar katma değerli yüksek teknoloji alanına giren inovatif yeni ürünler geliştirirse ve bunları ne kadar fazla dünya piyasalarına ihraç edebilirsek, belirttiğim hedeflere o kadar kısa bir zamanda varabiliriz. Ben bu hedefe sizlerin de gayretleriyle, 2030 yılından önce ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerinde kullandı.



4 üniversite, 2 şehir ve 2 teknoloji transfer ofisi

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Saraç, “ATAP A.Ş.’nin kuruluş amaçlarının başında, ulusal sanayiimizi, hızla gelişmiş ülkeler düzeyine çıkararak ülkemize, uluslararası pazarda rekabet gücü kazandırmak yolunda bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürerek teknolojinin hizmetine sunabilmek için üniversiteler ile sanayi arasında iş birliğini gerçekleştirecek bir ArGe ekosistemi kurmaktı” dedi.

Projede yer alan kurum ve kuruluşlar hakkında açıklamalarda bulunan Metin Saraç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“ATAP A.Ş.’nin eko sisteminde şu anda Eskişehir ve Bilecik olarak iki şehir bulunuyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak dört üniversite; Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ARİNKOM ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ETTOM, Eskişehir Havacılık Kümesi, Raylı Sistemler Kümesi, EskişehirKütahyaBilecik Seramik Kümesi ve Kalkınma Ajansı olarak BEBKA ve KOSGEB yer alıyor.”



“İnovatif ürünlerle dünya piyasalarında KOBİ’lerin rekabet gücü artacak”

ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ise Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin (ETİM) kuruluş aşaması ve amaçlarından söz etti. Telçeken ETİM’in, ATAP A.Ş. tarafından Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulduğunu aktararak, “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.) tarafından uygulanan proje, tedarik ve teknik destek olmak üzere iki bileşene ayrılmıştır. Onaylanan toplam bütçe 3 milyon 894 bin 880 avrodur. Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi ATAP A.Ş. tarafından, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulmuştur. Merkez’in amacı, Eskişehir ve çevresinde, öncelikle havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, inovatif ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp, mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlayarak, ülkemizin dış ticaret açığını azaltmak ve bölgenin rekabetçilik seviyesini arttırmaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.