Mahalleli aza seçimi için sandık başına gitti

Evergreen'in TIR'ı bu sefer de yolu kapattı!

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Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Çardaközü mahallesinde, muhtar azalarının istifa etmesi neticesi yeniden aza seçimi yapıldı.

Çardaközü İkokulu binasında yapılan seçimde toplamda 28 oy kullanıldı. Oyların 25’i geçerli 3 tanesi ise geçersiz sayıldı. Seçim sonucuna göre Çardaközü muhtarlığı asıl azalar, Oktay Özcan, Hamit Şen, Gürel Altınsoy, Mesut Bayram, Ürfet Öztür, Serkan Altınsoy, Cüneyt Öztürk ve Ömer Özcan oldu.

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