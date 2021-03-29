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PCR test sonuçlarındaki karışıkla ilgili basın açıklaması İl Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili inceleme başlattı

İHA

PCR test sonuçlarındaki karışıkla ilgili basın açıklaması İl Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili inceleme başlattı

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği, PCR test sonuçlarında karışıklık yaşanmasıyla alakalı bir açıklama yaptı.
26 Mart 2021 tarihinde yaşanan PCR test sonuçlarındaki karışıklıkla alakalı hastanenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; “Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 26 Mart 2021 tarihinde çalışılan ve 94 hastayı içeren Covid19 test işlemi neticesinde, 94 hastanın 7 tanesi pozitif olarak saptanmıştır. Sonuçların onayı işlemi sırasında yaşanan bir sistem hatası sonucu, 94 hastanın sonucunun sisteme pozitif olarak geçtiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine hatalı onaylanan tüm hastaların sonuçları sistem üzerinden 2 saat içerisinde düzeltilmiştir. Ayrıca ivedilikle tüm hastalarımıza telefon ile ulaşılmış, konu ile ilgili bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır. Herhangi bir hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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