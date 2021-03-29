Eskişehirspor’da Altınordu maçı hazırlıkları başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Eskişehirspor TFF 1. Lig’in 28’inci haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Altınordu maçının hazırlıkları Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde 14:00’de yapılan Covid19 testinin ardından başladı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncularda ve takımda artan COVID19 vakaları nedeniyle önlem amaçlı bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Eskişehirspor çalışmalarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
Eskişehirspor 8 puanla ligde son sırada bulunurken rakibi Altınordu ise 27 puanla 5’inci sırada bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.