Eskişehir´de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Eskişehir´de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1´i kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-29 18:59:51



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