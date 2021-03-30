Yaralı köpeği yoldan geçen vatandaşlar kurtardı Araç sürücüsü çarptığı köpeği ölüme terk etti Eskişehir’de tedavisi yapılamayan köpeği Ankara’ya gönderdiler İlayda Yağmur Alpdemirci: “Kısa süre içerisinde tedavi için gerekli olan bütün paralar toplandı”

Eskişehir’de bir grup hayvansever, araç çarpması sonucu arka ayaklarında kırık meydana gelen sokak köpeğinin bütün masraflarını karşılayarak tedavi için Ankara’ya gönderdi.

EskişehirBursa karayolu üzerindeki çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine, Bursa istikametinden gelen bir araç çarptı. Aracın çarpması sonucunda metrelerce sürüklenen köpeğin, arka ayaklarında kırık oluştu. Köpeğe çarpan araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek yaralı hayvanı adeta ölüme terk etti. O sırada yoldan geçen başka bir araçta bulunan hayvansever vatandaşlar, çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan köpeği kurtararak veterinere götürdü. Yaklaşık 3 bin TL tutan tedavi masraflarını kendi aralarında toplayan İlayda Yağmur Alpdemirci ve arkadaşları, Eskişehir’de tedavi için bir veteriner hekimle anlaştı. Operasyonun gerçekleşmesine kısa süre kala veteriner hekimin işinin çıktığını ve ameliyatın yapılamayacağını öğrenen Alpdemirci, acil müdahaleye ihtiyacı olan köpek için bütün imkânlarını seferber etti. Ankara’da operasyonun yapılabileceği bir klinik bulan Alpdemirci, 6 bin TL’ye çıkan tedavi masraflarını da toplayarak yaralı köpeği Ankara’ya gönderdi. Ameliyata alınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



“Veteriner hekimin acil olarak gitmesi gerektiğini öğrendik, ama köpeğin de acil ameliyata ihtiyacı vardı”

Araç sürücüsünün yaralı köpeği canlı bir şekilde yolda bırakarak kaçtığını söyleyen hayvansever İlayda Yağmur Alpdemirci, masrafları karşılamalarına rağmen veteriner hekimin operasyonu yapmadığını belirtti. Tedavi için gereken parayı saatler içerisinde topladıklarını ifade eden Alpdemirci, “Olay çevreyolunda gerçekleşti. İşten çıktıktan sonra arkadaşlarımla eve doğru giderken yanımızdan bir araç geçti. Tam yan yana giderken aracın sağ tarafının parçalandığını gördük. Dönüp bakınca bir köpeğe çarptığını gördük. Vuran kişi kaçıp gitti maalesef. Biz aracımızı sağa çektik, hayvan çevreyolunun ortasında canlı bir şekilde yatıyordu. Hemen trafiği durdurup köpeği kenara çektik. Daha sonra hemen yardım aramaya başladık ve bir klinik bulduk. Köpek travma geçiriyordu, sakinleştirici verdiler. Ertesi gün gittiğimde veteriner hekim ameliyata alınması gerektiğini ve 3 bin TL’ye mâl olacağını söyledi. ‘Tamam hemen ameliyata alalım’ dedim. Arkadaşlarım ve onların çevreleri sağ olsunlar bir kampanya başlattık ve kısa sürede parayı topladık. Ertesi gün veteriner hekimin acil olarak gitmesi gerektiğini öğrendik ama köpeğin de acil ameliyata ihtiyacı vardı. Biz de Ankara’da bir kliniğe ulaştık. Oradaki hocamız hemen köpeği getirmemizi söyledi. Biz de 2 arkadaş köpeğimizi oraya götürdük. Yol boyunca hiç sesi bile çıkmadı. Ankara’ya götürdüğümüzde gerekli kontroller yapıldı ve hiçbir sorun çıkmadığını söylediler. Biz oraya gittiğimizde toplamda 6 bin liralık bir masraf çıktı. Biz de arkadaşlarımızla birlik olup tekrardan o 3 bin lirayı 3 saat içinde topladık” şeklinde konuştu.

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