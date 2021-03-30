Eskişehirspor’da korona kabusu bitmiyor Yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı ortaya çıktı

Eskişehirspor’da daha önce yapılan test sonucunda 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin Covid19 testi pozitif çıkmasının ardından yapılan yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı açıklandı.

Eskişehirspor tarafından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tedbir amaçlı olarak tüm futbolcularımıza, teknik heyeti ve idari personellerimize yapılan Covid19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonuçlarının daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir” dedi.

Söz konusu takımda hafta içerisinde 1 antrenör ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştır.

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