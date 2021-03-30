Göz kapağı düşüklüğüne cerrahi müdahale Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur: "Genetik, sigara kullanımı, stres faktörü, fazla kilo alıp verme, kirli havada çalışma ve yüz üstü yatma gibi etmenler göz kapağı sarkmasına neden olabilir"

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur, göz kapağı düşüklüğünün tedavisi hakkında bilgilendirdi.

Pitozis olarak da adlandırılan göz kapağı düşüklüğünü; gözün görüş alanını engellemesi olarak tanımlayan Op. Dr. Onur, “Genellikle; yaş ile birlikte alt ve üst göz kapağını sarkması ile oradaki kas dokularının gerginliğinin zamanla gevşemesi ile birlikte göz kapağı sarkması yaşanabilir” diye konuştu.

Göz kapağı sarkmalarının genelde 40’lı yaşlarda görülmeye başlandığını aktaran Onur, genetik, sigara kullanımı, stres faktörü, fazla kilo alıp verme, kirli havada çalışma ve yüz üstü yatma gibi etmenlerin de göz kapağı sarkmasına neden olabileceğini belirtti. Onur, nadir olmakla birlikte göz kapağı sarkmaları, bebeklerde, bazı nörolojik hastalıklarda, felçlerde, bazı ümmin hastalıklarda ve travma sonrasında da görülebileceğini söyledi.

HASTA KENDİNİ YORGUN HİSSEDER

“Göz kapağı sarkmalarında; hasta kendini daha yorgun hisseder, göz kapaklarını kaldırmada zorlanır, aynaya bakınca düşüklüğü rahatlıkla görebilir” diye konuşan Onur, diğer belirtileri ise şöyle sıraladı:

“Kişinin daha iyi görebilmek amacıyla başını geriye eğmeye, çenesini kaldırmaya veya kaşlarını kaldırarak göz kapaklarını yukarıya çekmeye çalışması. Görmeyi kolaylaştırmak amacıyla yapılan yukarıdaki davranışlara bağlı olarak gelişen boyun, bel ve omurga ağrıları. Yüzde yorgun ve donuk bir ifade”

TEDAVİSİ CERRAHİ

Bu sorun; başka bir hastalığa bağlı değilse göz kapağı sarkmalarının tek tedavisinin cerrahi olduğunu belirten Op. Dr. Onur, ameliyat hakkında bilgi verdi. Ameliyatın lokal anestezi altında yapıldığını ifade eden Onur, “Hasta yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyat sonrasında eve gönderilir, ameliyat sırasında hasta ağrı hissetmez, sonrasında da ağrı şikâyetleri oldukça azdır, ancak yine de ağrı kesicilerle hasta desteklenir. Bir hafta 10 gün sonra da hastanın dikişleri alınır ve kişi iş hayatına dönebilir” şeklinde konuştu.

BUNLARDAN UZAK DURUN

Göz sarkmalarının oluşmasını engellemek için; hızlı kilo alıp vermekten, yüz üstü yatmaktan, sigara içmekten ve cildi kuru bırakmaktan uzak durulması gerektiğini belirten Onur, gözde kalıcı görüş kayıplarının oluşmasını önlemek ve hastalığın neden olduğu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için bu sorunu yaşayan kişilerin göz doktoruna başvurmasını söyledi. Onur, göz doktorunun gerekli muayenelerinin ardından göz kapağındaki sarkmaya neden olan sorunun tespit edilmesi sonrasında tedavilerin düzenlendiğini ve gerekli görülmesi durumunda da cerrahi yöntemlerle sorunun giderilebileceğini aktardı.

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